Pileta con cascada y una mini Bombonera: así es la lujosa mansión de Carlos Tevez

El exterior de la propiedad parece un verdadero oasis. El parque posterior cuenta con una piscina de arena con cascada que se integra al paisaje de forma natural. El sector está rodeado de palmeras y rocas decorativas que generan una estética similar a la de un balneario tropical. Durante la noche, la iluminación del jardín transforma el lugar en un escenario aún más impactante, con un estanque reflectante que aporta elegancia a los espacios sociales al aire libre.