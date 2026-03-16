Pileta con cascada y una mini Bombonera: así es la lujosa mansión de Carlos Tevez
El exdelantero de Boca abrió las puertas de su impresionante propiedad para agasajar a sus excompañeros del Manchester United. Piscina de arena, gimnasio profesional y un museo con recuerdos de su carrera forman parte del refugio del “Apache”.
La casa de Carlos Tevez volvió a convertirse en noticia. Esta vez no fue por un partido ni por su etapa como entrenador, sino por un video que se viralizó en redes sociales y mostró un reencuentro muy especial. El “Apache” recibió en su mansión a dos viejos amigos de su etapa en el Manchester United: Patrice Evra y Park Ji-Sung.
El encuentro tuvo todos los condimentos de la amistad forjada en el fútbol. Hubo recorrida por la casa, recuerdos de aquella época bajo la conducción de Sir Alex Ferguson y, como no podía faltar, un asado argentino para celebrar el reencuentro. El propio Tevez abrió las puertas de su hogar para compartir un momento íntimo con quienes formaron parte de una etapa clave de su carrera.
Pero más allá de la reunión, lo que llamó la atención fue el lugar donde ocurrió: una impresionante mansión que refleja tanto el éxito deportivo del exdelantero como su gusto por los espacios amplios y el confort.
El exterior de la propiedad parece un verdadero oasis. El parque posterior cuenta con una piscina de arena con cascada que se integra al paisaje de forma natural. El sector está rodeado de palmeras y rocas decorativas que generan una estética similar a la de un balneario tropical. Durante la noche, la iluminación del jardín transforma el lugar en un escenario aún más impactante, con un estanque reflectante que aporta elegancia a los espacios sociales al aire libre.
El interior de la vivienda combina lujo con funcionalidad. Como buen exfutbolista profesional, Tevez diseñó su casa pensando también en el entrenamiento y la recuperación física. La mansión cuenta con un gimnasio profesional completamente equipado, además de una piscina cubierta que permite entrenar o relajarse durante todo el año.
Sin embargo, uno de los espacios que más llamó la atención durante la visita de Evra y Park fue la sala de entretenimiento. Allí aparece un detalle muy especial para cualquier hincha de Boca: un metegol con forma de la Bombonera, un guiño permanente al club que marcó la carrera y la identidad futbolística del “Apache”.
Pero el rincón más impactante de la casa está dedicado a su trayectoria. Tevez construyó dentro de su hogar una especie de museo personal donde guarda los recuerdos de una carrera extraordinaria que incluyó 29 títulos profesionales.
En ese espacio se exhiben camisetas históricas, medallas y objetos que recuerdan su paso por clubes como Manchester United, Manchester City, Juventus y Boca. Cada pieza cuenta una parte de su historia dentro del fútbol mundial.
El ambiente está coronado por un enorme mural del reconocido artista Martín Ron. La obra retrata a Tevez vistiendo las camisetas que marcaron su carrera, incluida la de la Selección Argentina, creando una imagen que resume su recorrido desde Fuerte Apache hasta las grandes ligas de Europa.
La visita de Evra y Park, ocurrida a finales de febrero, también reavivó el recuerdo de un apodo que surgió durante su etapa en Inglaterra. Sir Alex Ferguson solía referirse a ellos como “el feo, el bueno y el malo”, una broma que reflejaba la complicidad que existía dentro de aquel plantel.
Durante su estadía en Argentina, los exjugadores no solo recorrieron la casa del “Apache”. También visitaron el estadio de Boca y recibieron regalos de la marca de indumentaria creada por el propio Tevez, Tevez32Apache.
Así, entre risas, recuerdos y un asado bien argentino, la lujosa mansión del exdelantero se transformó por un día en el escenario de un reencuentro que volvió a unir a tres protagonistas de una etapa inolvidable del Manchester United.