Tevez no se aprovecha de la crisis de Boca Juniors para criticar a quienes le "pegaron" cuando era jugador

El "Apache", es una de las figuras emblemáticas en la historia reciente del "xeneize". Y no esquivó la polémica: fue tajante tras la inesperada eliminación en la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú. "Yo estuve cuando esta gestión nos pegaba muy duro si no hacíamos un buen papel o si no clasificábamos. No me gustaría que nadie se sienta ofendido porque no es bueno estar de ese lado", recordó.