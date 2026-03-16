“Mi deseo es volver a la selección y jugar el Mundial”: Neymar relanza su candidatura desde Santos
El delantero acumula 10 participaciones directas en goles en sus últimos ocho partidos y vuelve a ilusionarse con Brasil. Carlo Ancelotti lo sigue de cerca antes de definir la próxima convocatoria de la “Canarinha”.
Neymar atraviesa uno de sus momentos más alentadores desde que regresó al fútbol brasileño. El delantero del Santos recuperó continuidad, volvió a ser determinante en el campo y ahora apunta a un objetivo mayor: regresar a la selección de Brasil y disputar el Mundial 2026.
El “10” atraviesa una racha positiva que ilusiona tanto a su club como al entorno de la “Canarinha”. En sus últimos ocho partidos suma 10 participaciones directas en goles entre tantos y asistencias, un registro que confirma su impacto en el equipo paulista y que vuelve a poner su nombre en el radar del seleccionado.
Su actuación más reciente se dio en el clásico frente a Corinthians en Vila Belmiro. Neymar disputó los 90 minutos y, aunque no tuvo su partido más brillante, terminó siendo decisivo. En una jugada dentro del área intentó un remate que terminó convirtiéndose en asistencia para Gabigol, quien marcó el empate definitivo.
Más allá de esa acción puntual, el regreso del delantero está siendo seguido con especial atención por Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección brasileña. El técnico italiano incluso asistió como espectador a un partido del Santos frente a Mirassol para observar de cerca el rendimiento del futbolista.
Tras el clásico ante Corinthians, Neymar habló en conferencia de prensa y fue claro sobre sus objetivos. “Estoy trabajando para lograrlo”, dijo al referirse a su deseo de volver a vestir la camiseta de Brasil.
El delantero fue todavía más directo cuando se refirió a su meta principal. “Obviamente, mi deseo es regresar a la selección nacional y jugar en el Mundial”, indicó.
Sin embargo, también dejó en claro que la decisión final no depende de él. “Pero eso no depende de mí. La decisión la toma el comité”, explicó al hablar sobre la convocatoria.
Aun así, el futbolista reafirmó su vínculo con el equipo nacional. “Esté o no esté, siempre apoyaré a la selección nacional”, aseguró.
El presente de Neymar cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto del que viene. Su última aparición con Brasil fue en octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido de eliminatorias frente a Uruguay.
Aquella lesión lo obligó a atravesar un largo proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un año. Su regreso al Santos marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de recuperar ritmo y confianza.
Ahora el foco está puesto en la próxima lista de convocados que presentará Ancelotti para la ventana FIFA de marzo. Esa convocatoria será clave porque representa una de las últimas oportunidades para consolidar nombres antes de la recta final hacia el Mundial 2026.
Brasil tiene programados dos amistosos de alto nivel: el 26 de marzo enfrentará a Francia y el 31 jugará contra Croacia. Dos rivales exigentes que podrían marcar el regreso oficial de Neymar a la selección.
Si su nombre aparece en esa convocatoria, será la confirmación de que el proceso de recuperación quedó definitivamente atrás y de que el “10” vuelve a estar en carrera para formar parte del plantel que buscará conquistar el próximo Mundial.