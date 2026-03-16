Secciones
DeportesFútbol

“Mi deseo es volver a la selección y jugar el Mundial”: Neymar relanza su candidatura desde Santos

El delantero acumula 10 participaciones directas en goles en sus últimos ocho partidos y vuelve a ilusionarse con Brasil. Carlo Ancelotti lo sigue de cerca antes de definir la próxima convocatoria de la “Canarinha”.

Neymar, delantero de Santos, sueña con jugar el Mundial con Brasil. Neymar, delantero de Santos, sueña con jugar el Mundial con Brasil.
Hace 1 Hs

Neymar atraviesa uno de sus momentos más alentadores desde que regresó al fútbol brasileño. El delantero del Santos recuperó continuidad, volvió a ser determinante en el campo y ahora apunta a un objetivo mayor: regresar a la selección de Brasil y disputar el Mundial 2026.

El “10” atraviesa una racha positiva que ilusiona tanto a su club como al entorno de la “Canarinha”. En sus últimos ocho partidos suma 10 participaciones directas en goles entre tantos y asistencias, un registro que confirma su impacto en el equipo paulista y que vuelve a poner su nombre en el radar del seleccionado.

Su actuación más reciente se dio en el clásico frente a Corinthians en Vila Belmiro. Neymar disputó los 90 minutos y, aunque no tuvo su partido más brillante, terminó siendo decisivo. En una jugada dentro del área intentó un remate que terminó convirtiéndose en asistencia para Gabigol, quien marcó el empate definitivo.

Más allá de esa acción puntual, el regreso del delantero está siendo seguido con especial atención por Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección brasileña. El técnico italiano incluso asistió como espectador a un partido del Santos frente a Mirassol para observar de cerca el rendimiento del futbolista.

Tras el clásico ante Corinthians, Neymar habló en conferencia de prensa y fue claro sobre sus objetivos. “Estoy trabajando para lograrlo”, dijo al referirse a su deseo de volver a vestir la camiseta de Brasil.

El delantero fue todavía más directo cuando se refirió a su meta principal. “Obviamente, mi deseo es regresar a la selección nacional y jugar en el Mundial”, indicó.

Sin embargo, también dejó en claro que la decisión final no depende de él. “Pero eso no depende de mí. La decisión la toma el comité”, explicó al hablar sobre la convocatoria.

Aun así, el futbolista reafirmó su vínculo con el equipo nacional. “Esté o no esté, siempre apoyaré a la selección nacional”, aseguró.

El presente de Neymar cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto del que viene. Su última aparición con Brasil fue en octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido de eliminatorias frente a Uruguay.

Aquella lesión lo obligó a atravesar un largo proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un año. Su regreso al Santos marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de recuperar ritmo y confianza.

Ahora el foco está puesto en la próxima lista de convocados que presentará Ancelotti para la ventana FIFA de marzo. Esa convocatoria será clave porque representa una de las últimas oportunidades para consolidar nombres antes de la recta final hacia el Mundial 2026.

Brasil tiene programados dos amistosos de alto nivel: el 26 de marzo enfrentará a Francia y el 31 jugará contra Croacia. Dos rivales exigentes que podrían marcar el regreso oficial de Neymar a la selección.

Si su nombre aparece en esa convocatoria, será la confirmación de que el proceso de recuperación quedó definitivamente atrás y de que el “10” vuelve a estar en carrera para formar parte del plantel que buscará conquistar el próximo Mundial.

Temas NeymarBrasilFédération Internationale de Football AssociationCarlo AncelottiSelección brasileña de fútbolMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Finalissima en suspenso: Scaloni arma la lista en medio de la incertidumbre

La Finalissima en suspenso: Scaloni arma la lista en medio de la incertidumbre

Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar a selecciones europeas

Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar a selecciones europeas

La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Chiqui Tapia explicó en redes por qué se canceló la Finalissima

"Chiqui" Tapia explicó en redes por qué se canceló la Finalissima

Lo más popular
La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli
1

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”
2

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York
3

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz
4

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?
5

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?
6

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

Más Noticias
¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Desde Ciudadela, las historias detrás de las camisetas de San Martín

Desde Ciudadela, las historias detrás de las camisetas de San Martín

Boca empató 1 a 1 con Unión y dejó escapar una nueva chance

Boca empató 1 a 1 con Unión y dejó escapar una nueva chance

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Recuerdos fotográficos: 1986. 1951. Se inaugura el dique de Escaba, un lago en la montaña

Recuerdos fotográficos: 1986. 1951. Se inaugura el dique de Escaba, un lago en la montaña

Comentarios