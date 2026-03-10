¿Fatiga o "maldición" familiar? Neymar se lesionó justo cuando iba a verlo Ancelotti
El capitán del Santos no será parte del duelo ante Mirassol y se perderá una oportunidad de oro para convencer al DT de la "Canarinha" de cara a la fecha FIFA. En Brasil aseguran que su ausencia responde a una racha insólita: lleva 11 temporadas sin jugar en la fecha del cumpleaños de su hermana Rafaella.
La historia parece repetirse como un guion perfectamente ensayado. Neymar no formará parte de la delegación del Santos que visitará esta noche a Mirassol por la quinta fecha del Brasileirão. Aunque el parte médico oficial emitido por el cuerpo técnico de Juan Pablo Vojvoda habla de una "fatiga muscular", los medios de San Pablo no tardaron en reflotar una estadística que roza lo paranormal: el astro brasileño no disputa un partido oficial en la fecha del cumpleaños de su hermana desde hace más de una década.
La ausencia llega en un momento inoportuno para las aspiraciones del "10" de regresar a la Selección de Brasil. El entrenador italiano Carlo Ancelotti confirmó su presencia en el estadio para observar el rendimiento del delantero antes de entregar la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Francia y Croacia en Estados Unidos. Para Neymar, este partido representaba la vidriera ideal para demostrar que está plena forma, pero el destino —o la agenda familiar— parece haberle jugado una mala pasada.
Una racha que desafía las probabilidades
Lo que comenzó como una curiosidad estadística en su etapa en el Barcelona se ha convertido en una constante en su carrera. Entre 2015 y 2016, Neymar se ausentó de los compromisos del club catalán por suspensiones que coincidían con el 11 de marzo. Durante su paso por el PSG y el Al Hilal, las lesiones (algunas de gravedad y otras molestias menores) lo mantuvieron fuera de las canchas de manera sistemática en esta misma época del año.
Mañana, Rafaella celebrará sus 30 años con una ceremonia en su residencia de Río de Janeiro y, estando ahora más cerca que nunca en términos geográficos, todo indica que el capitán del "Peixe" estará presente en los festejos. Mientras tanto, en el Santos reina la cautela: Vojvoda prefiere no arriesgar a su máxima figura en un torneo que recién comienza, aunque eso implique que "Ney" pierda terreno en la consideración de un Ancelotti, que debe dar la lista el lunes 16.