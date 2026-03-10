¿Fatiga o "maldición" familiar? Neymar se lesionó justo cuando iba a verlo Ancelotti

Lo que comenzó como una curiosidad estadística en su etapa en el Barcelona se ha convertido en una constante en su carrera. Entre 2015 y 2016, Neymar se ausentó de los compromisos del club catalán por suspensiones que coincidían con el 11 de marzo. Durante su paso por el PSG y el Al Hilal, las lesiones (algunas de gravedad y otras molestias menores) lo mantuvieron fuera de las canchas de manera sistemática en esta misma época del año.