“Queremos agrandar nuestra casa”: Boca avanza con el proyecto para ampliar La Bombonera

Boca confirmó nuevos avances en el proyecto para ampliar La Bombonera, una iniciativa que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme considera central para el futuro institucional del club. El objetivo es claro: modernizar y aumentar la capacidad del estadio sin trasladarlo de su histórica ubicación en el barrio de La Boca.
“Queremos agrandar nuestra casa”, expresó Riquelme al referirse al proyecto, que busca mejorar la infraestructura y el acceso a las tribunas sin alterar la identidad del estadio. La iniciativa representa uno de los grandes desafíos de la actual gestión y apunta a resolver una demanda histórica de los socios.
En ese camino, el club logró un paso administrativo importante. Ferrosur Roca, la empresa que regula las vías ferroviarias ubicadas detrás de la tribuna que da a la calle Irala, emitió una respuesta favorable al anteproyecto presentado por Boca. Ese aval permite avanzar con la planificación de nuevos accesos al estadio.
El siguiente paso será obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Una vez que se concrete ese trámite, el proyecto podrá ser elevado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con el proceso de autorización.
La obra contempla la construcción de cuatro torres que incluirán 18 ascensores y amplias escaleras. Estas estructuras estarán destinadas a mejorar el acceso a la segunda y tercera bandeja, además de permitir la incorporación de una nueva cuarta bandeja en el sector de la tribuna que da a la calle Irala.
Las torres se ubicarán detrás de las vías del tren y estarán conectadas mediante un puente peatonal. De esta manera, se generará una especie de túnel por debajo del cual continuará circulando el ferrocarril, una solución técnica pensada para compatibilizar la obra con la infraestructura ferroviaria existente.
Desde el club también reafirmaron su postura respecto de otras propuestas que se habían planteado en el pasado. Riquelme descartó proyectos como el llamado “Esloveno” o el “360”, en gran parte porque varias de las viviendas linderas al estadio están catalogadas como patrimonio de la Ciudad y no pueden ser demolidas.
Además, el presidente "xeneize" ratificó que Boca no tiene intención de vender los derechos comerciales del nombre del estadio. La idea es mantener la identidad histórica de La Bombonera, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.
Mientras tanto, el equipo dirigido por Claudio Úbeda continúa su participación en la Liga Profesional. En su última presentación, Boca empató como visitante frente a Unión de Santa Fe en un partido que tuvo un desarrollo abierto y con situaciones para ambos lados.
Uno de los puntos destacados del encuentro fue el momento de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo volvió a ser determinante al marcar el gol del empate y alcanzar una racha de cuatro tantos en los últimos cuatro partidos.
Así, Boca transita un presente en el que la agenda institucional y la deportiva avanzan en paralelo. Por un lado, el club busca concretar una transformación histórica en su estadio; por otro, intenta encontrar regularidad en la cancha para sostener su protagonismo en el torneo local.