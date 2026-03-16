Boca empató 1 a 1 con Unión y dejó escapar una nueva chance

La jugada tuvo su momento de suspenso. El VAR revisó un posible agarrón de Lautaro Blanco en el inicio de la acción, pero finalmente el gol fue convalidado. Para Merentiel fue su cuarto tanto en el campeonato, una cifra que confirma su importancia dentro del ataque de Boca. Y también le finalizó una racha de imbatibilidad de 482 minutos a Matías Mansilla, arquero de Unión. Más allá de ello, el ex Estudiantes fue la figura del partido luego de realizar una gran atajada en un mano a mano frente a Bareiro.