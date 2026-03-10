Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será la primera convocada para declarar frente a los jueces

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dio un paso decisivo en el juicio por la denominada "Causa Cuadernos" al rechazar de forma unánime los 55 planteos de nulidad presentados por las defensas. Con esta resolución, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ratificaron la vigencia del proceso y dispusieron que, a partir del próximo martes, las audiencias dejen de ser virtuales para trasladarse de forma presencial a la sala "AMIA" de los tribunales de Retiro.