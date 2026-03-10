Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será la primera convocada para declarar frente a los jueces

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dio un paso decisivo en el juicio por la denominada "Causa Cuadernos" al rechazar de forma unánime los 55 planteos de nulidad presentados por las defensas. Con esta resolución, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ratificaron la vigencia del proceso y dispusieron que, a partir del próximo martes, las audiencias dejen de ser virtuales para trasladarse de forma presencial a la sala "AMIA" de los tribunales de Retiro.
La jornada comenzará a las 9 y tendrá como protagonista central a Cristina Kirchner. La ex vicepresidenta encabeza el cronograma de indagatorias, seguida por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El tribunal también citó para ese día a los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y al empresario Rudy Ulloa.
Debido a que ambos ex mandatarios cuentan con condenas firmes en otros expedientes, la Justicia deberá coordinar sus traslados. Kirchner, quien cumple arresto domiciliario en su residencia de San José 1111, y De Vido, alojado en el penal de Ezeiza, deberán comparecer físicamente ante el tribunal, en un trámite que marca un punto de inflexión en la dinámica del debate oral.
Rechazo masivo a las nulidades
La decisión del TOF 7 sepultó los intentos de las defensas por voltear el caso. Entre los puntos rechazados figuran cuestionamientos a la Ley del Arrepentido, la validez de las confesiones de los imputados colaboradores y planteos por prescripción de la acción penal.
Los magistrados también confirmaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, garantizando la continuidad del juicio en todas sus partes.