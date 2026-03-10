Secciones
Política

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será la primera convocada para declarar frente a los jueces

El tribunal rechazó los planteos de la defensa, ratificó el juicio y la citó a indagatoria cara a cara para el próximo martes.

Cristina Kirchner. Cristina Kirchner.
Hace 1 Hs

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dio un paso decisivo en el juicio por la denominada "Causa Cuadernos" al rechazar de forma unánime los 55 planteos de nulidad presentados por las defensas. Con esta resolución, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ratificaron la vigencia del proceso y dispusieron que, a partir del próximo martes, las audiencias dejen de ser virtuales para trasladarse de forma presencial a la sala "AMIA" de los tribunales de Retiro.

La jornada comenzará a las 9 y tendrá como protagonista central a Cristina Kirchner. La ex vicepresidenta encabeza el cronograma de indagatorias, seguida por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El tribunal también citó para ese día a los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y al empresario Rudy Ulloa.

Debido a que ambos ex mandatarios cuentan con condenas firmes en otros expedientes, la Justicia deberá coordinar sus traslados. Kirchner, quien cumple arresto domiciliario en su residencia de San José 1111, y De Vido, alojado en el penal de Ezeiza, deberán comparecer físicamente ante el tribunal, en un trámite que marca un punto de inflexión en la dinámica del debate oral.

Rechazo masivo a las nulidades

La decisión del TOF 7 sepultó los intentos de las defensas por voltear el caso. Entre los puntos rechazados figuran cuestionamientos a la Ley del Arrepentido, la validez de las confesiones de los imputados colaboradores y planteos por prescripción de la acción penal. 

Los magistrados también confirmaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, garantizando la continuidad del juicio en todas sus partes.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresJulio de VidoCuadernos de las coimas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la anulación del juicio denunció “chantajes”

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la anulación del juicio denunció “chantajes”

Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
5

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
6

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Más Noticias
Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Sebastián Amerio pasó de Justicia a la Procuración del Tesoro

Sebastián Amerio pasó de Justicia a la Procuración del Tesoro

Comentarios