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Apple lanza hoy un nuevo iPhone, entre otros productos

El CEO Tim Cook oficializó ayer en X que hoy comienza una tanda de anuncios acerca de nuevos aparatos de distintos tipos y formas.

LA VEDETTE. El anuncio estrella de esta semana será el iPhone 17e. LA VEDETTE. El anuncio estrella de esta semana será el iPhone 17e.
Hace 2 Hs

“Nos espera una gran semana. ¡Todo comienza el lunes por la mañana!”, escribió Tim Cook en X (ex Twitter). El CEO de Apple puso ayer en la publicación un breve video en el que se ve cómo se muerde el logotipo de Apple. Sin más detalles le puso tono a lo que ya se sabía de la “Apple Experiencie” que era su comienzo. El resto es todo filtración, pero de primera mano. Tres días, cinco productos y ningún evento a la vista según Mark Gurman, el periodista con las mejores fuentes dentro de la compañía.

Los lanzamientos se escalonarían entre el lunes y miércoles. Sin keynote (las galas de presentación de la compañía), sin streaming público, solo comunicados de prensa y una experiencia presencial simultánea en Nueva York, Londres y Shanghái el jueves para los medios de comunicación.

Gurman no ha detallado exactamente qué llega cada día, pero si se especula con el peso que tiene cada producto, en las redes sociales varios usuarios se pusieron el traje planeadores. Como la estrella es el iPhone 17e, se estima será el primer producto.

iPhone: la función poco conocida que ayuda a evitar el mareo cuando se usa el celular en movimiento

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El sucesor del iPhone 16e llega con cinco mejoras sobre su predecesor: chip A19, MagSafe, el nuevo módem C1X para 5G más rápido y el chip N1 con soporte para Wi Fi 7.

Inteligencia Artificial

Entre los aspectos más destacados del iPhone 17e están sus funciones “inteligentes”. El filtrado de llamadas es una de ellas: el software responde directamente llamadas desconocidas y, tras averiguar el motivo de esta, suena el teléfono. A su vez, elimina de manera automática distracciones no deseadas y, para aquellas personas con dificultades auditivas, posee reconocimiento de sonidos y nombres.

En términos de conectividad, el iPhone 17e cuenta con una tarjeta SIM electrónica, lo que elimina la necesidad de contar con una física al momento de viajar. También envía y recibe mensajes vía satélite cuando el usuario se encuentra fuera de red, directamente desde la aplicación de iMessage. En caso de imprevistos en viajes de ruta, el dispositivo utiliza la señal satelital para brindar asistencia y conectar al usuario con su proveedor.

Entrar al universo Apple es posible con el iPhone 17e

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El nuevo iPhone 17e es una evolución del mismo dispositivo 2025 al que se han mejorado algunos componentes clave, pero que mantiene su precio. Eso lo convierte en una de las propuestas más interesantes del mercado en un año en que se están experimentando subidas generalizadas de precio.

Otros ítems

En los siguientes días se presentarán iPads y laptops. Entre los que se incluyen un nuevo MacBook Air con chip M5 (laptop), MacBook Pros renovados de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max, posiblemente dos Apple Studio Displays actualizados y nuevos iPads (iPad básico de 12.ª generación y iPad Air con chip M4).

Argentina siempre tiene su “ritmo propio” con Apple, pero el panorama para este 2026 es mucho más favorable al de años anteriores con respecto a la distribución. Principalmente porque la empresa reforzó su red en Argentina. Por ejemplo, Mercado Libre ya cuenta con una tienda oficial de la marca donde los productos de la “Apple Experiencie” suelen aparecer ahí unas pocas semanas después del lanzamiento.

Los precios estimados en el país, por comparación con los estadounidenses y agregando las tasas de impuestos, superarán el millón de pesos. El iPhone 17e se rumorea que en Estados Unidos costará unos U$U599. En el país su precio rondará entre $1.200.000 y $1.500.000.

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