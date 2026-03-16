Después de la inundación: avanzan las tareas de limpieza y sanitización en La Madrid

Luis Medina Ruíz, ministro de Salud de Tucumán, señaló que estas tareas avanzan de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad. “El trabajo de higiene y sanitización de todo el pueblo de La Madrid está avanzando muy bien”, indicó tras una reunión con autoridades provinciales, al referirse a los operativos que se desarrollan desde que comenzó a bajar el agua.