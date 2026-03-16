Después de la inundación: avanzan las tareas de limpieza y sanitización en La Madrid

La Madrid transita una etapa clave para comenzar a recuperar la normalidad: la limpieza y sanitización de las viviendas, calles y espacios públicos.
Luego del descenso del agua, cuadrillas y equipos de distintas áreas trabajan en el retiro del barro, la desinfección de los sectores afectados y la evaluación de las condiciones sanitarias para que las familias puedan regresar a sus hogares con mayor seguridad.
Luis Medina Ruíz, ministro de Salud de Tucumán, señaló que estas tareas avanzan de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad. “El trabajo de higiene y sanitización de todo el pueblo de La Madrid está avanzando muy bien”, indicó tras una reunión con autoridades provinciales, al referirse a los operativos que se desarrollan desde que comenzó a bajar el agua.
El proceso es fundamental para reducir riesgos sanitarios después de una inundación. La acumulación de barro, residuos y agua estancada puede generar focos de infección, por lo que la limpieza y la desinfección se volvieron una de las prioridades en esta etapa.
Pérdidas importantes
Mientras tanto, muchas familias ya regresaron a sus viviendas para evaluar los daños y tratar de rescatar lo que quedó después del temporal. En muchos casos, el panorama es de pérdidas importantes. La mayoría se encontró con muebles arruinados, electrodomésticos inutilizados y paredes marcadas por la altura que alcanzó el agua.
“Hay mucho trabajo por delante, porque seguramente va a haber impactos emocionales y físicos”, reflexionó Medina Ruiz.
En paralelo, los equipos sanitarios continúan recorriendo el pueblo para brindar asistencia médica, entregar medicamentos y acompañar a los vecinos que todavía permanecen en situación de vulnerabilidad tras la emergencia.
Según detalló el ministro, el dispositivo de salud permanecerá al menos durante los próximos días en la localidad para garantizar la atención y el seguimiento de la población mientras se completa el proceso de limpieza y recuperación.