Ovando y López, las llaves del desahogo: San Martín encontró juego y derrotó a Nueva Chicago por 2 a 0

A veces, los equipos encuentran respuestas donde antes sólo había preguntas. San Martín llegó a La Ciudadela con esa sensación incómoda de deuda en casa y con la necesidad urgente de volver a reconocerse. Frente a Nueva Chicago, sin embargo, el equipo de Andrés Yllana encontró mucho más que un triunfo: halló juego, confianza y dos nombres que volvieron a encender la chispa justa. Kevin López y Lautaro Ovando, que habían sido determinantes contra Deportivo Maipú, esta vez tomaron la posta y condujeron al “Santo”. Le devolvieron el vuelo que le había faltado frente al “Botellero” y firmaron los goles del 2 a 0 que desató el alivio en Bolívar y Pellegrini.