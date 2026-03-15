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Tras la cancelación de la Finalissima, España confirmó un amistoso ante Serbia

El seleccionado europeo jugará el 27 de marzo, fecha en la que debía enfrentar a Argentina. El cambio se produjo luego de que se suspendiera el duelo entre los campeones de América y Europa por desacuerdos organizativos y problemas de seguridad.

Luis de la Fuente, entrenador de España. Luis de la Fuente, entrenador de España.
Hace 2 Hs

Pocas horas después de confirmarse la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, la selección europea anunció un nuevo compromiso para la misma fecha. El equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará un amistoso ante Serbia el próximo 27 de marzo, día en el que originalmente estaba previsto el enfrentamiento con el campeón de la Copa América.

El encuentro fue confirmado por la Federación Serbia de Fútbol, que explicó que la modificación del calendario responde también a los problemas de seguridad que afectan a Medio Oriente y que obligaron a descartar los amistosos que estaban programados en Doha.

“La situación de seguridad en Oriente Medio también ha afectado a los planes de la selección serbia ‘A’ y a los partidos de nuestra selección nacional masculina este mes. A pesar de todos los esfuerzos, viajar a Doha no es posible por las razones antes mencionadas”, señaló el organismo balcánico en un comunicado.

Ante ese escenario, Serbia reorganizó su agenda internacional. “Serbia se enfrentará a la actual campeona de Europa, España, como visitante el 27 de marzo, y cuatro días después recibirá a la selección nacional de Arabia Saudí”, informó la federación, aunque todavía no precisó el estadio en el que se disputará el partido frente al equipo español.

Mientras tanto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también confirmó la cancelación definitiva de la Finalissima frente a Argentina y defendió su postura en las negociaciones. En su comunicado, la entidad aseguró que trabajó junto a la UEFA para intentar que el encuentro pudiera disputarse.

Según recordó la RFEF, el proceso para organizar el duelo entre los campeones de Europa y de América había comenzado el 16 de mayo de 2025 con la intención de disputarlo en Qatar. Sin embargo, el conflicto bélico que se desató en la región el 28 de febrero obligó a replantear el escenario.

“Todas las instituciones involucradas han entendido que, lamentablemente, era imposible disputar allí los partidos previstos”, indicó la federación española.

Desde España también remarcaron que el seleccionado europeo siempre mantuvo la voluntad de jugar el encuentro y que ofreció distintas alternativas para concretarlo. Entre ellas, la posibilidad de disputar el partido en territorio español, en una sede neutral o incluso bajo otro formato competitivo.

“España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones”, sostuvo la RFEF en su comunicado.

Finalmente, pese a los intentos por encontrar una solución, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la Finalissima quedó oficialmente cancelada. Mientras tanto, España reorganizó su calendario y ya tiene nuevo rival para la ventana internacional de marzo.

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