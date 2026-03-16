Un brazalete, una historia y un antiguo código: la tradición del luto que volvió a poner en escena en una alfombra roja

La australiana lució una réplica de un brazalete de Charlotte Brontë, cuya pieza original estaba hecha con el cabello de sus hermanas Emily y Rose, quienes murieron de tuberculosis con meses de diferencia. No fue un detalle menor ni un guiño caprichoso. En una industria acostumbrada a la espectacularidad inmediata, la elección de Robbie remitió a la Inglaterra de la era Victoriana, donde el duelo se codificaba con precisión casi burocrática y la muerte no se ocultaba, sino que se vestía.