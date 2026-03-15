Colapinto muy enojado tras el GP de China: “Lo di todo y no salió como quería”
Franco Colapinto analizó su carrera en Shanghai tras finalizar 10°, mostrando frustración, autocrítica y determinación de cara al próximo Gran Premio en Japón, donde espera un auto más competitivo y nuevas oportunidades para sumar puntos.
Tras cruzar la meta en el décimo puesto del GP de China de Fórmula 1, Franco Colapinto compartió sus sensaciones con una sinceridad pocas veces vista en el ambiente de la Fórmula 1. “Sí, la verdad que nada, es que lo di todo, entonces cuando lo das todo y no salen las cosas te da más bronca, ¿no?”, comenzó el piloto argentino, dejando claro que la frustración por no alcanzar mejores resultados estuvo presente durante toda la carrera.
Colapinto recordó la intensa lucha con Carlos Sainz, un momento que pudo derivar en maniobras arriesgadas pero que finalmente resolvió con cautela: “Con Carlos me quedé bastante caliente que me ganó acá, tenía unas ganas de pasarlo que estaba por tirarme en cualquier lado. Iba a ser un desastre, pero me contuve y no se lo tiré y queda ahí décimo…”, explicó, reconociendo la tensión y la adrenalina que caracterizan cada sobrepaso en la pista.
A pesar de no conseguir posiciones más altas, Colapinto se mostró reflexivo y consciente de las limitaciones del auto: “Nada, es lo que hay. Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones, las cosas que me faltan de performance y estar más cerquita de Pierre de todos, tener un poquito más de performance”, aseguró, proyectando su enfoque hacia el próximo Gran Premio y dejando entrever su compromiso por mejorar y adaptarse a nuevas pistas.
La próxima parada, Japón, se perfila como una oportunidad clave para que el joven argentino siga sumando experiencia, puntos y confianza frente a pilotos de élite mundial tras haber tenido logrado sumar un punto al obtener la décima posición en el GP de Shanghái.