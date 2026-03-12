Secciones
Corrupción en la AFA: la denuncia que salpica a Riquelme y genera inquietud en Tapia y Toviggino

Un funcionario del Ministerio de Seguridad ratificó en la Justicia una denuncia por presunta administración fraudulenta contra el presidente del "Xeneize".

Hace 38 Min

Una nueva denuncia judicial volvió a generar preocupación en el entorno de la AFA y salpica directamente al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien también ocupa el cargo de vicepresidente en la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. La acusación apunta a un presunto caso de administración fraudulenta dentro del club de la Ribera.

Según publicó Clarín, la denuncia fue impulsada por Walter Klix, Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo de Boca. El funcionario ratificó su presentación ante el fiscal Carlos Vasser en el Ministerio Público Fiscal y entregó un pendrive con material que incluye audios, fotos, videos y chats.

En la causa también aparece mencionado Ricardo Rosica, secretario del club. Durante la declaración, estuvieron presentes los abogados Santiago Rozas Garay y Sebastián Rodríguez, representantes de la dirigencia del conjunto azul y oro.

Las irregularidades que denuncia el funcionario

De acuerdo con la presentación judicial, Klix sostiene que existen distintas maniobras irregulares vinculadas al manejo institucional del club. Entre los puntos señalados figuran la presunta manipulación de la condición de socio, la subdeclaración de ingresos millonarios, la venta clandestina de protocolos y entradas y la liberación irregular de molinetes en el estadio.

El funcionario aseguró además que cuenta con más de cien socios dispuestos a declarar ante la Justicia y respaldó su denuncia con distintos materiales audiovisuales. Entre las pruebas mencionadas aparecen audios vinculados a Cristian Riquelme, hermano del presidente de Boca, además de videos que mostrarían supuestas irregularidades en los accesos al estadio.

Desde el Departamento de Legales de Boca señalaron que una causa similar ya había sido investigada en 2023 y terminó con un fallo de “falta de mérito” en la Justicia porteña. Sin embargo, el expediente ahora se encuentra en el Fuero Penal Nacional y podría sumar nuevas declaraciones y peritajes en las próximas semanas.

