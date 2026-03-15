La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

En ese contexto, la AFA sostuvo que una de las propuestas impulsadas desde Europa fue disputar el partido en Madrid. Desde la entidad argentina remarcaron que esa opción no respetaba el principio de equidad deportiva, ya que no se trataba de una sede neutral. El comunicado incluso destacó ese punto con énfasis, señalando que jugar en la capital española “faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL”.