La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima
La entidad que preside Claudio Tapia aseguró que siempre estuvo dispuesta a jugar el partido en sede neutral y que aceptó la propuesta de disputarlo en Italia, aunque pidió postergar la fecha cuatro días. Al no haber acuerdo, el encuentro entre Argentina y España quedó suspendido.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este domingo un comunicado para fijar su postura sobre la suspensión de la Finalissima, el partido que debía enfrentar a la selección argentina con España. El texto fue difundido luego de que la UEFA señalara públicamente que desde Sudamérica se habían considerado “inaceptables” algunas de las alternativas propuestas desde Europa.
Desde Viamonte respondieron con una aclaración detallada sobre cómo se desarrollaron las negociaciones y remarcaron que tanto la AFA como la Conmebol mantuvieron siempre la voluntad de disputar el encuentro en un terreno neutral.
En el comunicado difundido cerca de las 13, la entidad argentina explicó que inicialmente la Finalissima había sido acordada para jugarse en Qatar, país que ya había organizado eventos de gran magnitud y que contaba con la infraestructura necesaria para albergar el partido entre los campeones de América y Europa.
Sin embargo, al descartarse esa posibilidad por el contexto internacional, ambas confederaciones -junto con las federaciones de Argentina y España- comenzaron a buscar alternativas que resultaran satisfactorias para todas las partes.
En ese contexto, la AFA sostuvo que una de las propuestas impulsadas desde Europa fue disputar el partido en Madrid. Desde la entidad argentina remarcaron que esa opción no respetaba el principio de equidad deportiva, ya que no se trataba de una sede neutral. El comunicado incluso destacó ese punto con énfasis, señalando que jugar en la capital española “faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL”.
Posteriormente, el sábado 14 de marzo llegó una nueva propuesta: disputar la Finalissima en Italia el 27 de marzo. Según la versión difundida por la AFA, Argentina aceptó la idea “sin objeciones”, aunque solicitó modificar la fecha y trasladar el partido al 31 de marzo.
La entidad explicó que ese pedido respondía a cuestiones organizativas y al escaso margen de tiempo disponible. Sin embargo, la UEFA comunicó que no era posible realizar el encuentro cuatro días más tarde de la fecha inicialmente propuesta.
Ante la falta de acuerdo definitivo, la Finalissima quedó oficialmente cancelada.
En el cierre del comunicado, la AFA y la Conmebol lamentaron que, pese a los esfuerzos realizados y a la predisposición mostrada desde el inicio para disputar el partido en terreno neutral, no se haya podido concretar el evento.
Además, agradecieron a Qatar por su “buena predisposición” para albergar el encuentro y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para llevar adelante un partido que estaba llamado a ser uno de los grandes atractivos del calendario internacional.