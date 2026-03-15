Kimi Antonelli hace historia con su primera victoria en la Fórmula 1

En un domingo que quedará grabado en la historia de la Fórmula 1, Kimi Antonelli se consagró ganador del Gran Premio de China, marcando un hito tanto para la categoría como para Italia. Con apenas 19 años, el piloto de Mercedes F1 Team se convirtió en el segundo más joven en conquistar un Gran Premio, solo detrás de Max Verstappen.
La emoción fue inmediata: al cruzar la meta, Antonelli no pudo contener las lágrimas mientras sonaba el himno italiano en el Circuito Internacional de Shanghai, celebrando un logro que hacía 20 años que no se veía en la Fórmula 1, desde la victoria de Giancarlo Fisichella en 2006.
El domingo de carrera comenzó con condiciones normales, pero desde el primer momento quedó claro que Antonelli tenía un ritmo superior. El piloto italiano impuso su estrategia desde la largada y supo administrar los neumáticos de manera inteligente, manteniendo la ventaja frente a su compañero de equipo, George Russell, quien terminó escoltándolo en un histórico 1-2 para Mercedes F1 Team. Lewis Hamilton completó el podio, seguido de Charles Leclerc.
Mientras la atención mediática se centraba en la victoria histórica de Antonelli, Franco Colapinto se destacó como el protagonista argentino de la jornada. Tras un inicio complicado que incluyó un roce con Esteban Ocon en la salida de boxes, Colapinto logró recomponerse y comenzar una remontada que lo llevó a finalizar 10°.
Cada adelantamiento y maniobra estuvo calculada: supo administrar sus neumáticos y mantener la calma bajo presión, superando rivales y capitalizando los errores de otros pilotos. Su desempeño le permitió sumar un punto crucial para Alpine F1 Team, consolidando su reputación como un piloto estratégico, constante y capaz de aprovechar cada oportunidad en la pista.
Kimi. George. Lewis.— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
A top three to remember at the Chinese Grand Prix ðª#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/LXNhnEReaB
Además, la carrera presentó varios momentos de alta tensión, con adelantamientos decisivos, luchas por cada posición y gestión de neumáticos que marcaron la diferencia entre los pilotos que buscaban escalar posiciones. La estrategia de los equipos fue clave: mientras Mercedes lograba un 1-2 histórico, Alpine celebraba el punto obtenido gracias a la recuperación de Colapinto, y Ferrari sufría para mantener a Hamilton y Leclerc en los lugares de privilegio.
Con esta victoria, el joven piloto italiano recorta la diferencia en el campeonato frente a George Russell, dejando la lucha por el título más abierta que nunca. El GP de China ofrece así un doble foco de atención: la historia escrita por Antonelli y la destacada recuperación de Colapinto, en una jornada que quedará en la memoria de todos los seguidores de la Fórmula 1.