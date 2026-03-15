Kimi Antonelli hace historia con su primera victoria en la Fórmula 1

Con esta victoria, el joven piloto italiano recorta la diferencia en el campeonato frente a George Russell, dejando la lucha por el título más abierta que nunca. El GP de China ofrece así un doble foco de atención: la historia escrita por Antonelli y la destacada recuperación de Colapinto, en una jornada que quedará en la memoria de todos los seguidores de la Fórmula 1.