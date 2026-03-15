Video: el trompo de Hadjar que impulsó a Colapinto

La largada del Gran Premio de China dejó varias escenas de tensión en los primeros metros, pero una de las maniobras que terminó siendo determinante para Franco Colapinto fue el trompo de Isack Hadjar en las primeras curvas del circuito de Shanghái.
El piloto francés perdió el control de su auto en medio del tráfico del pelotón y terminó girando sobre la pista, una situación que obligó a varios competidores a modificar su trayectoria para evitar el incidente. En ese contexto caótico, Colapinto reaccionó con rapidez y encontró el espacio necesario para avanzar.
El argentino había partido desde el 12° lugar de la grilla y ya venía protagonizando una buena salida. Sin embargo, el trompo de Hadjar terminó de abrirle el camino para seguir escalando posiciones en los primeros compases de la carrera. Incluso Oliver Bearman se vio perjudicado por la maniobra del francés.
La maniobra ocurrió en una de las primeras curvas del trazado chino, un sector en el que la proximidad entre los autos suele generar situaciones límite en cada largada. Hadjar quedó desacomodado tras el giro y perdió varias posiciones, mientras que Colapinto pudo esquivar el incidente y continuar su avance.
Ese momento fue uno de los factores que le permitió al piloto argentino consolidar su gran arranque en la competencia. Tras evitar el trompo y aprovechar el desorden del pelotón, Colapinto logró ubicarse entre los seis primeros en los primeros metros de carrera.
ð¥ð«ð·ð¬ð§Trompo de Isack Hadjar en el inicio de la carrera que llevÃ³ a Oliver Bearman fuera de la pista y otorgÃ³ 2 lugares mÃ¡s para Franco COLAPINTO.ð¦ð·#F1 #ChineseGP #Alpine— SimplementeF1 (@SimplementeF1_) March 15, 2026
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La escena reflejó la importancia de la lectura de carrera en la Fórmula 1. En largadas tan congestionadas, cada error puede costar caro y cada oportunidad puede significar varios puestos ganados. Colapinto, atento a lo que ocurría delante suyo, supo capitalizar el trompo de Hadjar y transformarlo en una ventaja inmediata.
Así, en medio de una salida agitada, el argentino volvió a demostrar que tiene una de sus mayores fortalezas en los primeros metros de cada carrera: la capacidad de reaccionar rápido y aprovechar cada situación que se presenta en la pista.