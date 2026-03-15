Todo lo que tenés que saber del GP de China de Fórmula 1: horario, TV y la largada de Colapinto
La carrera comenzará a las 4.00 en el Circuito Internacional de Shanghai y tendrá a Franco Colapinto largando desde el puesto 12°. La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, que compartirá la primera fila con George Russell.
La actividad de la Fórmula 1 tendrá este domingo uno de los momentos más esperados del fin de semana con la disputa del Gran Premio de China, que se correrá en el tradicional circuito ubicado en Shanghai. La carrera comenzará a las 4.00 (hora de la Argentina) y contará con la presencia del piloto argentino Franco Colapinto, que largará desde el puesto 12° tras una buena clasificación.
El joven piloto logró meterse en la segunda fase de la qualy y quedó muy cerca de avanzar a la definición por la pole. Finalmente partirá desde la sexta fila de la grilla, con el objetivo de avanzar posiciones y meterse en la pelea por los puntos en una carrera que suele ofrecer estrategias variables y oportunidades de sobrepaso.
La pole position fue para Kimi Antonelli, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, que marcó el mejor tiempo del sábado y largará desde el primer lugar. Detrás suyo se ubicaron su compañero de equipo George Russell y el británico Lewis Hamilton, que completarán los primeros puestos de la grilla.
Dónde ver la Fórmula 1 en vivo
La carrera se podrá ver en la Argentina a través de la señal de Fox Sports y también por streaming mediante Disney+ (plan Premium) y F1 TV. Además, todo lo que suceda en la competencia se podrá seguir minuto a minuto en el vivo que realizará LA GACETA en su sitio web.
En televisión, la transmisión estará disponible en los siguientes canales:
Cablevisión Digital y Flow
Canal 25 (SD) y 106 (HD)
DirecTV
Canal 105 (SD) y 1605 (HD)
It's Kimi Antonelli who will lead the field away!— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn
Cómo es el Circuito Internacional de Shanghai
El Gran Premio de China se disputa en el trazado del Circuito Internacional de Shanghai, uno de los circuitos más técnicos del calendario de la Fórmula 1. El dibujo del trazado se caracteriza por largas rectas y curvas amplias que suelen favorecer los adelantamientos y las distintas estrategias de neumáticos.
La competencia tendrá un total de 56 vueltas y cada giro tiene una extensión de 5,451 kilómetros, lo que lleva la distancia total de carrera a 305,066 kilómetros.
El récord de vuelta del circuito sigue en poder del alemán Michael Schumacher, que en 2004 registró un tiempo de 1:32.238.
La expectativa por Colapinto
La presencia de Franco Colapinto vuelve a ser uno de los focos principales para los fanáticos argentinos. El piloto partirá desde el 12° lugar de la grilla y buscará aprovechar cualquier oportunidad que ofrezca la carrera para avanzar posiciones.
Con una buena estrategia y un ritmo competitivo, el objetivo del argentino será meterse en la zona de puntos en una competencia que suele presentar incidentes, autos de seguridad y cambios estratégicos a lo largo de las 56 vueltas. Mientras tanto, toda la acción del Gran Premio de China se podrá seguir en el minuto a minuto que publicará LA GACETA durante la carrera.