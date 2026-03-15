Todo lo que tenés que saber del GP de China de Fórmula 1: horario, TV y la largada de Colapinto

La actividad de la Fórmula 1 tendrá este domingo uno de los momentos más esperados del fin de semana con la disputa del Gran Premio de China, que se correrá en el tradicional circuito ubicado en Shanghai. La carrera comenzará a las 4.00 (hora de la Argentina) y contará con la presencia del piloto argentino Franco Colapinto, que largará desde el puesto 12° tras una buena clasificación.