Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo

Maestros que dan lecciones de solidaridad

No hay nada planificado. No hay pizarrones ni deberes. Pero las escuelas están abiertas y las clases se dictan igual aunque de otra forma, más espontáneas. En las 27 escuelas del sur de la provincia, convertidas en albergues desde hace varios días, los niños aprenden lecciones de solidaridad, en muchos casos, con las mismas maestras que les enseñan durante el año.

Laura Ovejero es mamá de tres chicos y docente de la escuela n° 99 de Monteagudo. Su casa también se inundó como la mayoría de las viviendas de las maestras de esa escuela porque todas viven en la zona o en localidades cercanas. A pesar de tener que resolver sus propios dramas decidieron ir a ayudar a las personas albergadas, que en la mayoría de los casos son las familias de sus alumnos.

En la escuela hasta ayer había 64 personas, de los cuales 28 eran niños; y llegaron a ser casi 80. “Esto es pura solidaridad, están colaborando en este albergue personal de la comuna de Monteagudo, de la parroquia San José Obrero, del convento Verbo y Vida, Desarrollo Social, Infraestructura Escolar y el Ministerio de Educación. También recibimos la visita de la ministra Susana Montaldo, que nos dio mucho apoyo. Aquí hay familias de La Madrid, Niogasta, Monteagudo, Atahona, Simoca y el Rodeo que han visto sus cosas arrasadas por el agua”, cuenta la directora Alejandra Molina.