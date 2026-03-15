Carlos Cisneros: “no necesito fueros para oponerme al gobierno”

El diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria) negó que la Justicia federal haya requerido su desafuero al Congreso de la Nación, en el marco de la causa que investiga el supuesto delito de trata de personas -un expediente desprendido del “caso Vélez”-, y reiteró las críticas a la gestión libertaria, luego del proyecto de resolución impulsado por legisladoras de ese espacio contra el referente de la Asociación Bancaria. “No necesito fueros para oponerme al gobierno”, insistió Cisneros, en diálogo con LA GACETA.
El dirigente sindical remarcó que la denuncia en su contra se deriva del “caso Vélez”. “Quienes maltrataban a la víctima en la Justicia provincial, quienes la han cosificado con un juez provincial que lo permitía, esos personajes presentaron, con la firma de un jugador de fútbol, una denuncia en la Justicia federal en mi contra y de la doctora (Patricia Neme) por trata de personas. El fiscal federal (Rafael Vehils Ruiz) se la eleva a la denuncia obviamente al juez federal (Guillermo Díaz Martínez), y como soy diputado de la Nación, este tiene la obligación de hacer conocer al presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) que estoy denunciado. Lo que hace mal Menem es panfletear, desvirtuando lo que dice el requerimiento, porque me consta que hablaba a medios nacionales diciendo ‘ahí va el pedido de desafuero’. Pero como lo puse en evidencia y él está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí, y al ver que el juez no había hecho el requerimiento, manda a diputadas vinculadas a su espacio, como (Lilia) Lemoine, Lorena Villaverde y Silvana Giudici, a que pidan mi desafuero”, expresó.
Cisneros dijo que no lo “sorprende” y que lo “llena de orgullo” que sean estas legisladoras las autoras del planteo. “Nunca quedó claro el vínculo de Villaverde y de Lemoine con Fred Machado. A raíz de su amistad y de lo que recibía el diputado (José) Espert tuvo que renunciar a su candidatura. Y tampoco me sorprende la colega Giudici porque ella viene saltando de distintos partidos políticos, y nunca quedó clara su función cuando trabajaba en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Aníbal Ibarra, y se produce la tragedia de Cromañón. Entonces, para mí, que ellas pidan mi desafuero, me indica que estoy yendo por la vereda correcta. Y me voy a seguir oponiendo a todo lo que plantea el Gobierno nacional en perjuicio de los trabajadores”, añadió el diputado de UxP.
Cisneros remarcó que, en caso de que el juez federal a cargo del expediente lo requiera, “voy a hacer la declaración que tenga que hacer”. Y más allá de que el tema del desafuero requiere todo un trámite, con la intervención de la comisión de Asuntos Constitucionales, reiteró que insistirá con su postura. “Yo no necesito tener fueros para oponerme al gobierno. Tengo más de 30 años de dirigente gremial, y esta es la primera vez que tengo fueros. Me opuse al gobierno de (José) Alperovich sin fueros de ningún tipo, y voy a seguir actuando igual. Este tipo de denuncias se pueden dar en el Tucumán de (el ministro fiscal, Edmundo) “Pirincho” Jiménez, donde los violadores son absueltos. Pero lo que haya que hacer, lo voy a hacer, siempre en el marco del respeto a la Justicia”, añadió.
Ante una consulta, Cisneros desvinculó su distanciamiento del Gobierno provincial de estos episodios. “No me siento el ombligo del mundo; que todas las fuerzas, las “del Cielo” y las de Trancas, se puedan confabular en contra mío”, afirmó. Y admitió que está “molesto con el Gobierno provincial” por “los trabajadores brutalmente reprimidos” por la Policía de Tucumán el 5 de diciembre, en una protesta en el Banco Patagonia de Concepción. “Me molestó el silencio del gobernador (Osvaldo Jaldo). Y esto es anterior a lo de la Caja Popular”, indicó. De todos modos, aclaró que “hay cosas graves que están pasando en Tucumán”, y expresó su preocupación por los vecinos de La Madrid. “No me siento el ombligo del mundo, que todos se confabulen en contra mío. Y si fuera así, no sería la primera vez que yo esté enfrentado a un Gobierno provincial que no dé respuestas”, indicó.