Carlos Cisneros: “no necesito fueros para oponerme al gobierno”

El dirigente sindical remarcó que la denuncia en su contra se deriva del “caso Vélez”. “Quienes maltrataban a la víctima en la Justicia provincial, quienes la han cosificado con un juez provincial que lo permitía, esos personajes presentaron, con la firma de un jugador de fútbol, una denuncia en la Justicia federal en mi contra y de la doctora (Patricia Neme) por trata de personas. El fiscal federal (Rafael Vehils Ruiz) se la eleva a la denuncia obviamente al juez federal (Guillermo Díaz Martínez), y como soy diputado de la Nación, este tiene la obligación de hacer conocer al presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) que estoy denunciado. Lo que hace mal Menem es panfletear, desvirtuando lo que dice el requerimiento, porque me consta que hablaba a medios nacionales diciendo ‘ahí va el pedido de desafuero’. Pero como lo puse en evidencia y él está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí, y al ver que el juez no había hecho el requerimiento, manda a diputadas vinculadas a su espacio, como (Lilia) Lemoine, Lorena Villaverde y Silvana Giudici, a que pidan mi desafuero”, expresó.