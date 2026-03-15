La ayuda de la Nación reavivó las tensiones entre el PJ y LLA

Las palabras del ex ministro de Interior de la Nación generaron una réplica de Jaldo. “¡Basta, Catalán! La política partidaria puede esperar; la gente, no”, aseveró el tranqueño. En ese sentido, indicó que la asistencia nacional remitida ayer a Tucumán “fue gestionada personalmente por este gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la ministra Pettovello, en diálogo directo y en el marco del respeto al federalismo que debe regir la relación entre Nación y las provincias”. A la vez, cargó contra el referente de LLA-Tucumán. “Hasta el momento usted no ha acercado ninguna solución ni ningún recurso concreto para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán. Solo apareció para subirse a la ola mediática de un hecho que desde el Gobierno de la Provincia repudiamos y condenamos con firmeza (en alusión a la agresión sufrida por el diputado liberal Federico Pelli por parte del empleado de la comuna de Los Bulacio, Marcelo Segura, en La Madrid), pero del drama que hoy viven muchos tucumanos por las inundaciones no se lo escuchó hablar”, dijo Jaldo en su mensaje a Catalán.