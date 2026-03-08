Mundial 2026: ¿Viaje individual o grupal? Dos formas de vivir la misma pasión

Con las sedes confirmadas y el fixture ya definido, el Mundial 2026 empieza a sentirse cada vez más cerca. Lo que antes era solo una ilusión ahora comienza a transformarse en decisiones concretas: vuelos, ciudades, partidos y la gran pregunta que aparece en muchos viajeros.
¿Conviene viajar de forma individual o sumarse a un grupo organizado?
Para entender las diferencias entre ambas modalidades, consultamos a Franco Ponce, CEO de ALAS TURISMO, agencia elegida por LA GACETA para organizar el viaje de cobertura del Mundial, quien explica que no existe una única respuesta. La elección depende del perfil de cada persona y de cómo quiere vivir esta experiencia.
“Cuando se trata de un evento como un Mundial, lo más importante es planificar bien el viaje. Tanto el formato individual como el grupal pueden ser excelentes si están pensados con tiempo y con una estructura clara”, señala.
Viaje individual: una experiencia a medida
El formato individual permite diseñar el viaje según los intereses de cada viajero. Elegir qué ciudades visitar, combinar distintos partidos, sumar días antes o después del Mundial o incluso aprovechar para recorrer otros destinos cercanos.
Una de las propuestas que más interés está generando es un circuito por Estados Unidos que permite seguir tres partidos de la Selección en distintas sedes como Kansas City, Chicago, Austin o Dallas.
La idea es que el viajero no solo asista a los partidos, sino que aproveche el recorrido para conocer otras ciudades cercanas durante los días libres. Al estar ya en el país sede, muchos aprovechan para sumar experiencias, visitas o escapadas cortas entre partido y partido.
“El valor está en la personalización. El pasajero imagina su viaje y nosotros lo ayudamos a estructurarlo para que sea posible, seguro y bien planificado”, explica Ponce.
Viaje grupal: compartir la experiencia
El viaje grupal propone otra manera de vivir el Mundial: un recorrido organizado desde el inicio y la posibilidad de compartir la experiencia con otros argentinos.
En este formato, una de las opciones que más interés está despertando entre los viajeros más jóvenes es la propuesta de viajar en grupo con amigos. Se trata de una experiencia que combina fútbol y vacaciones.
El programa incluye nueve noches en el Caribe mexicano en un hotel all inclusive, con vuelo chárter para asistir a cada partido de la selección argentina en Estados Unidos.
De esta manera, el viaje mezcla dos experiencias muy buscadas: disfrutar del Mundial y, al mismo tiempo, vivir unos días de descanso en el Caribe.
“La dinámica del grupo potencia mucho la experiencia. Viajar con amigos o con otros hinchas genera una energía especial. El Mundial se vive distinto cuando se comparte”, destaca el CEO de Alas Turismo.
Planificar para disfrutar
En eventos de escala global como un Mundial, la planificación anticipada es clave.
La demanda se concentra en determinadas ciudades y fechas, y organizar el viaje con tiempo permite acceder a mejores opciones y evitar imprevistos.
Desde Alas Turismo aseguran que el interés por viajar al Mundial 2026 viene creciendo a medida que se conocen los cruces y las sedes.
Porque el sueño es estar ahí.
La verdadera diferencia no está solo en viajar de forma individual o en grupo.
La diferencia está en cómo se vive el camino hasta llegar.
Y cuando se trata de un Mundial, hay algo que cada vez más viajeros entienden: no se vive, se viaja.
Para más información, los interesados pueden acercarse a la oficina de Alas Turismo en Lamadrid 456, 8C – San Miguel de Tucumán, o comunicarse vía WhatsApp al 381 361-5907.