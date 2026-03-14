"Este año va a ser maravilloso": Riquelme anunció que Boca está a un paso de comenzar las obras en La Bombonera

El próximo y último escalón antes de que las máquinas comiencen a trabajar es la validación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El optimismo de Román es total, al punto de afirmar que antes de fin de año "van a pasar cosas" en el estadio. El plan integral contempla una transformación estética y funcional profunda: se unificarán los accesos de los equipos, se modernizarán las populares bajas y se buscará una estética similar a la de un estadio europeo, manteniendo siempre la mística de un escenario que, según sus palabras, es el único en el mundo que se mueve.