"Este año va a ser maravilloso": Riquelme anunció que Boca está a un paso de comenzar las obras en La Bombonera
El presidente del "Xeneize" confirmó que el club recibió una aprobación clave para iniciar la primera fase de ampliación del estadio. Con el objetivo de alcanzar una capacidad de 80 mil espectadores para 2027, Román aseguró que el proyecto no requiere la compra de las casas vecinas y que el estadio se transformará en un escenario "a la altura de Europa".
Juan Román Riquelme rompió el silencio en el canal oficial de Boca Juniors para dar la noticia que todo el pueblo boquense esperaba: el sueño de la ampliación de La Bombonera está más cerca que nunca de concretarse. El ídolo y dirigente máximo del club reveló que la empresa Ferrosur Roca SA ya dio el visto bueno técnico para la construcción de las columnas que conectarán las bandejas superiores, confirmando que las obras no interfieren con la operación del ferrocarril adyacente. Según detalló Riquelme, este era un paso administrativo fundamental para garantizar la viabilidad del proyecto sin tener que salir del perímetro actual del estadio.
El próximo y último escalón antes de que las máquinas comiencen a trabajar es la validación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El optimismo de Román es total, al punto de afirmar que antes de fin de año "van a pasar cosas" en el estadio. El plan integral contempla una transformación estética y funcional profunda: se unificarán los accesos de los equipos, se modernizarán las populares bajas y se buscará una estética similar a la de un estadio europeo, manteniendo siempre la mística de un escenario que, según sus palabras, es el único en el mundo que se mueve.
Uno de los puntos más fuertes de la declaración de Riquelme fue la aclaración sobre las propiedades colindantes. El presidente fue tajante al explicar que existen leyes de patrimonio de la Ciudad que protegen a varias de las viviendas pegadas al estadio, lo que vuelve inviable cualquier proyecto que dependa de la expropiación o compra de esos terrenos. "No le mientan más al hincha", disparó Román, defendiendo el diseño innovador de su gestión que permitirá ganar más de 6.000 nuevos asientos en una primera instancia mediante la instalación de escaleras y ascensores externos, sin necesidad de mudar la localía.
La ambición del proyecto apunta a un 2027 consagratorio. Para esa segunda etapa, se prevé la demolición de los actuales palcos sobre la calle Del Valle Iberlucea para dar lugar a nuevas plateas preferenciales, llevando la cifra de palcos de 32 a 216. El diseño final incluirá además una pantalla 360° y un techo integral, completando una estructura que elevará el aforo total a los 80 mil lugares. "La Bombonera es el corazón del club y no se mueve de acá", sentenció Riquelme, reafirmando su compromiso de vivir para la institución y saldar lo que él considera una deuda histórica tras años de abandono.