Insólito: lo expulsaron por pellizcarle los testículos a un rival en la Liga de España

El Metropolitano fue el escenario de una tarde que mezcló la jerarquía de los jugadores de la selección argentina con uno de los episodios más bizarros de la temporada en España. El Atlético de Madrid de Diego Simeone logró una victoria vital por 1-0 ante el Getafe, consolidándose en la tercera posición de La Liga con 57 unidades. El encuentro se abrió temprano, a los 8 minutos, gracias a una definición exquisita de Nahuel Molina, quien fue titular junto a sus compatriotas Juan Musso, Nicolás González y Thiago Almada. A pesar del dominio inicial, el trámite se volvió espeso y terminó definiéndose por una acción que nadie en el estadio logró detectar en vivo, pero que el VAR se encargó de exponer ante el mundo.