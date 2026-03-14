Insólito: lo expulsaron por pellizcarle los testículos a un rival en la Liga de España
El defensor del Getafe, Abdel Abqar, protagonizó una de las tarjetas rojas más extrañas de la temporada tras agredir al delantero Alexander Sorloth en pleno centro del campo. El árbitro no advirtió la situación, pero el VAR expuso el ataque contra el noruego en medio de la victoria del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que se impuso gracias a un golazo de Nahuel Molina y las atajadas clave de Juan Musso.
El Metropolitano fue el escenario de una tarde que mezcló la jerarquía de los jugadores de la selección argentina con uno de los episodios más bizarros de la temporada en España. El Atlético de Madrid de Diego Simeone logró una victoria vital por 1-0 ante el Getafe, consolidándose en la tercera posición de La Liga con 57 unidades. El encuentro se abrió temprano, a los 8 minutos, gracias a una definición exquisita de Nahuel Molina, quien fue titular junto a sus compatriotas Juan Musso, Nicolás González y Thiago Almada. A pesar del dominio inicial, el trámite se volvió espeso y terminó definiéndose por una acción que nadie en el estadio logró detectar en vivo, pero que el VAR se encargó de exponer ante el mundo.
¡Inatajable! Golazo de Nahuel Molina para poner el 1 a 0 para Atletico de Madrid ante Getafe.pic.twitter.com/dEMBZILLG3— Perfil.com (@perfilcom) March 14, 2026
A los 10 minutos del segundo tiempo, el defensor marroquí Abdel Abqar protagonizó una agresión sin precedentes en su carrera: mientras caminaba junto a Alexander Sorloth lejos de la disputa del balón, decidió pellizcarle la entrepierna al delantero noruego. Tras una revisión prolongada en la cabina tecnológica que mantuvo en vilo a los espectadores, el árbitro Ortiz Arias no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al central del Getafe. La insólita situación no terminó allí, ya que el propio Sorloth recibió la tarjeta amarilla por su reacción inmediata, que consistió en tomar del brazo a su agresor y revolearlo contra el césped en medio del dolor y la indignación.
Con un hombre menos, el Getafe —que contó con los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez desde el arranque— no bajó los brazos y puso en aprietos al equipo del Cholo. Fue allí donde emergió la figura de Juan Musso, quien realizó al menos dos paradas determinantes, incluyendo un manotazo salvador ante un cabezazo de Adrián Liso en los minutos finales, para mantener el arco en cero. Al finalizar el encuentro, el arquero argentino valoró la importancia de sostener la ventaja en un partido tan accidentado, entendiendo que el equipo necesitaba llegar con confianza al duelo trascendental del próximo miércoles por la Champions League ante el Tottenham, donde defenderán el contundente 5-2 obtenido en la ida.
Este triunfo le permite al Atlético de Madrid encarar con optimismo un calendario que asusta a cualquier rival. Tras el cruce europeo, los de Simeone deberán visitar el Santiago Bernabéu para el derbi contra el Real Madrid el 22 de marzo y, posteriormente, recibir al Barcelona el 4 de abril. Con el aporte fundamental de la "legión argentina", el "Colchonero" parece haber encontrado la solidez necesaria para pelear en ambos frentes, aunque esta vez la noticia haya pasado por un pellizco que rompió todos los manuales de la disciplina deportiva.