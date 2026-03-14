Atlético Tucumán recupera una pieza clave para el ataque

Durante la gira por Uruguay, en la que Atlético disputó y ganó sus dos partidos por la Serie Río de la Plata, “RRR” fue, posiblemente, el jugador más determinante en el frente de ataque. Convirtió un doblete en la victoria 2-1 sobre Progreso y rápidamente se consolidó como una de las principales armas ofensivas del equipo de Colace, que por entonces pregonaba un fútbol vertical y directo, un estilo que encajaba perfectamente con la velocidad y la agresividad en el uno contra uno que caracterizan al monterizo.