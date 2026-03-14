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La Fórmula 1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

La FIA y la F1 confirmaron que las carreras previstas para abril no se disputarán tras la escalada bélica en la región. El calendario tendrá una pausa de un mes y la actividad se retomará en Miami.

La F-1 canceló los GP de Arabia Saudita y de Bahréin. La F-1 canceló los GP de Arabia Saudita y de Bahréin.
Hace 1 Hs

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, que estaban programados para disputarse durante abril, debido al conflicto bélico que se intensificó en Medio Oriente tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado conjunto de la FIA y la organización de la categoría, que también aclararon que las competencias no serán reemplazadas por otras sedes en el calendario 2026.

“Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril”, señaló la publicación oficial.

Con esta determinación, el campeonato tendrá una pausa de aproximadamente un mes tras la tercera fecha de la temporada, que se disputará en Japón entre el 27 y el 29 de marzo.

La actividad del campeonato se reanudará recién el 1 de mayo con el Gran Premio de Miami, que marcará el regreso de la categoría tras la suspensión de las dos carreras previstas en Medio Oriente.

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