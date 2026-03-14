El impactante choque de Bortoleto en la Q2 de Shanghái

El episodio dejó a Bortoleto relegado al 16° lugar, lejos de sus aspiraciones de colarse entre los mejores del pelotón. El equipo alemán, consciente de la dificultad del trazado y de la sensibilidad de su monoplaza, reconoció que la estrategia de riesgo del piloto estuvo al límite. Comparando con la ronda anterior en Australia, Bortoleto admitió que el rendimiento del auto en Shanghái estaba un poco por detrás, lo que no ayudó a mejorar su posición.