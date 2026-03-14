El impactante choque de Bortoleto en la Q2 de Shanghái
El piloto brasileño llevó su Audi al límite en la clasificación del GP de China y sufrió un espectacular despiste en la curva 16, tocando la protección de boxes. La escena dejó al público con el aliento contenido y marcó un dramático cierre de la Q2.
La clasificación del Gran Premio de China se tiñó de dramatismo en la tarde de Shanghái, cuando Gabriel Bortoleto perdió el control de su Audi en la última vuelta de la Q2. Mientras intentaba asegurar un puesto en el Q3, el brasileño sufrió un fuerte sobreviraje en la curva 16 y terminó rozando la barrera de protección que delimita la entrada a boxes.
El accidente no solo frenó su avance, sino que se convirtió en el momento más comentado de la jornada. Las cámaras captaron el coche girando violentamente antes del impacto leve, generando un instante de tensión que mantuvo a todos los espectadores al borde de sus asientos. El golpe, aunque sin consecuencias físicas para el piloto, evidenció la fragilidad del auto y la fina línea entre el límite y el desastre en un circuito tan técnico como Shanghái.
“Una vuelta hasta que salió bien, pero me pasé un poquito en esa curva y perdí la parte trasera del auto. Sabía que era la última vuelta del Q2 y, lamentablemente, terminó así”, confesó Bortoleto, visiblemente frustrado, en declaraciones posteriores. El piloto admitió que el Audi se mostraba extremadamente sensible y que buscaba exprimir al máximo el potencial de la máquina, pero que el exceso de ambición terminó en una pérdida de control.
BORTOLETO, CON MUCHOS PROBLEMAS— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 14, 2026
El brasileÃ±o se descontrolÃ³ en la curva y terminÃ³ complicado, por encima de la leca, en la Q2 del #ChineseGP.
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El episodio dejó a Bortoleto relegado al 16° lugar, lejos de sus aspiraciones de colarse entre los mejores del pelotón. El equipo alemán, consciente de la dificultad del trazado y de la sensibilidad de su monoplaza, reconoció que la estrategia de riesgo del piloto estuvo al límite. Comparando con la ronda anterior en Australia, Bortoleto admitió que el rendimiento del auto en Shanghái estaba un poco por detrás, lo que no ayudó a mejorar su posición.
Más allá del error, el brasileño aseguró que la experiencia sirve de aprendizaje. “Vamos a analizar todo y dar lo mejor en la carrera. Largando un poco más atrás, pero buscando avanzar”, concluyó.
La escena del choque de Bortoleto será recordada como uno de los momentos más tensos de la clasificación en Shanghái, un recordatorio brutal de que en la Fórmula 1, la línea entre un giro perfecto y un accidente puede medirse en centímetros y segundos. La Q2 cerró con un sobresalto, y todos los ojos ahora se vuelven hacia la carrera, donde cada piloto tendrá la oportunidad de redimirse.