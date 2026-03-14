La noche en la que San Martín jugó de igual a igual contra una potencia mundial

Aquella Polonia no era un invitado más. Venía de obtener el tercer puesto en el Mundial de Alemania 1974, cayendo en la semifinal ante el que, a la postre, sería el campeón, y derrotando a Brasil en el partido por el podio. En 1976 habían ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Con nombres que quedaron en la historia, como Grzegorz Lato (goleador de aquel Mundial), el elegante capitán Kazimierz Deyna (a quien Fillol le taparía un histórico penal en Rosario al año siguiente) y un joven Zbigniew Boniek (luego campeón de Europa y del mundo con la Juventus), los polacos representaban el fútbol total, físico y técnico de la esfera soviética que los clubes del interior rara vez tenían la oportunidad de enfrentar.