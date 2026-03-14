En España, Milei volvió a alinearse con Trump y cargó contra el socialismo: "El sistema capitalista es el único que trae prosperidad"
El Presidente participó del Madrid Economic Forum 2026, donde sostuvo: "La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la faz de la Tierra para que todos podamos prosperar".
Durante su participación en el Madrid Economic Forum 2026, el presidente Javier Milei volvió a expresar su sintonía política con el líder estadounidense Donald Trump y lanzó duras críticas contra el socialismo y contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.
En su discurso ante economistas, empresarios y dirigentes políticos de derecha, el mandatario argentino defendió el sistema capitalista y aseguró que es el único capaz de generar prosperidad. “El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra”, afirmó.
Milei sostuvo además que su gestión busca demostrar esas ideas con resultados concretos. “No venimos a plantear un slogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente”, expresó.
En ese marco, el Presidente también anticipó su próximo libro, que llevará por título “La moral como política de Estado”.
A lo largo de su exposición insistió en la defensa de los valores que, según su visión, sustentan a las sociedades occidentales. “No negociamos los valores éticos y morales que hicieron grande a Occidente”, aseguró.
Luego agregó que esos principios tienen raíces religiosas. “Los valores de Occidente son los valores judeo cristianos”, señaló.
Las críticas más fuertes del mandatario estuvieron dirigidas al socialismo, al que cuestionó con términos contundentes. “El socialismo suena muy lindo, pero siempre termina horrorosamente mal”, afirmó.
En esa línea, sostuvo: “La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la faz de la Tierra para que todos podamos prosperar”.
Milei también destacó el papel de Trump en el escenario político internacional. “Gracias al coraje de Donald Trump, el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos”, aseguró.
Durante su intervención también apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien volvió a criticar públicamente. El mandatario argentino lo describió como “el impresentable que tienen a cargo del poder” y lo responsabilizó, junto a otros presidentes socialistas, por lo que definió como “montañas regulatorias tremendas” que, según dijo, impiden el crecimiento en Europa.
El jefe de Estado subió al escenario del foro al ritmo de “Panic Show”, de La Renga, y lanzó su habitual consigna: “Viva la libertad, carajo”. Desde el público respondieron con cánticos e insultos dirigidos contra Sánchez.
No es la primera vez que Milei se refiere en esos términos al mandatario español. En ediciones anteriores del mismo foro ya lo había calificado de “bandido” y había acusado de “corrupta” a su esposa.
El Madrid Economic Forum reúne a economistas, empresarios y dirigentes políticos de la derecha internacional y suele convertirse en un espacio de exposición de ideas críticas hacia el socialismo y el intervencionismo estatal. En ese contexto, Milei volvió a utilizar el escenario para reafirmar su visión liberal y su alineamiento con referentes de la derecha global.