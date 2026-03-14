En España, Milei volvió a alinearse con Trump y cargó contra el socialismo: "El sistema capitalista es el único que trae prosperidad"

Durante su intervención también apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien volvió a criticar públicamente. El mandatario argentino lo describió como “el impresentable que tienen a cargo del poder” y lo responsabilizó, junto a otros presidentes socialistas, por lo que definió como “montañas regulatorias tremendas” que, según dijo, impiden el crecimiento en Europa.