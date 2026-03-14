Los Pumas 7’s brillaron en Nueva York y se metieron en las semifinales por el Oro

Los Pumas 7’s firmaron una destacada actuación en la primera jornada del Seven de Nueva York, correspondiente a la sexta etapa del Circuito Mundial. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora logró dos triunfos importantes frente a Fiji y España y, pese a caer en el cierre ante Gran Bretaña, consiguió la clasificación a las semifinales por el Oro.