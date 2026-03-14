Los Pumas 7’s brillaron en Nueva York y se metieron en las semifinales por el Oro
Tras vencer con autoridad a Fiji y lograr una remontada épica ante España, el seleccionado argentino está entre los cuatro mejores de la sexta etapa del Circuito Mundial. Pese a una caída ajustada frente a Gran Bretaña, el equipo albiceleste avanzó y buscará el título en la Gran Manzana.
Los Pumas 7’s firmaron una destacada actuación en la primera jornada del Seven de Nueva York, correspondiente a la sexta etapa del Circuito Mundial. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora logró dos triunfos importantes frente a Fiji y España y, pese a caer en el cierre ante Gran Bretaña, consiguió la clasificación a las semifinales por el Oro.
De esta manera, el seleccionado argentino volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, algo que logra por segunda vez en la temporada.
Solidez ante Fiji
Argentina debutó con una actuación contundente frente a Fiji. Desde el inicio, el equipo mostró intensidad y precisión para aprovechar cada oportunidad.
El primer try llegó rápidamente gracias a Marcos Moneta, quien capitalizó una gran defensa del seleccionado argentino y escapó con su velocidad característica para llegar al ingoal.
La presión argentina continuó y Santino Zangara amplió la ventaja tras ganar una pelota en el aire. Apenas 30 segundos después, el propio Zangara volvió a apoyar para cerrar un gran movimiento colectivo y estirar la diferencia.
Antes del descanso, Fiji reaccionó con tries de Terio Veilawa y George Bose, pero Argentina volvió a golpear en el complemento. Luciano González Rizzoni armó una gran jugada que terminó con Moneta apoyando nuevamente por la punta.
Sobre el cierre, Juan Patricio Batac selló el triunfo con el último try y decretó el 31-12 final.
Épica remontada
El segundo partido fue uno de los más intensos de la jornada. España comenzó mejor y abrió el marcador con un gran try colectivo de Tiago Romero.
La respuesta argentina no tardó en llegar. González protagonizó una acción espectacular: amagó en varias oportunidades, rompió varios tackles y llegó al ingoal para empatar el encuentro.
Sin embargo, España volvió a adelantarse tras una mala salida de Argentina. Eduardo López apoyó un nuevo try y, antes del descanso, Manu Moreno y Pol Pla ampliaron la ventaja para los europeos.
En el segundo tiempo, el equipo de Gómez Cora cambió el ritmo del partido. Santiago Vera Feld descontó por la punta y, poco después, Matteo Graziano volvió a apoyar para dejar a Argentina a tiro en el marcador.
Con España cada vez más exigida en defensa, Los Pumas 7’s encontraron espacios en el cierre. Batac y Sebastián Dubuc marcaron los tries decisivos que sellaron una espectacular remontada y el triunfo por 27-26.
Derrota ajustada
En el último encuentro del grupo, el seleccionado argentino cayó por un ajustado 19-14 frente a Gran Bretaña.
El partido comenzó con mayor posesión argentina, pero los británicos golpearon primero con un contraataque de Finley Lloyd-Gilmour, quien luego volvió a apoyar para firmar su doblete.
Antes del cierre de la primera etapa, Sebastián Dubuc descontó para dejar el marcador 12-7 al descanso.
En el complemento, Argentina reaccionó. Tras varios intentos ofensivos, Matteo Graziano apoyó el try que dio vuelta el marcador y encendió la ilusión.
Sin embargo, Gran Bretaña volvió a aprovechar una oportunidad clave. Joshua Radcliffe capturó una pelota suelta tras una escapada de un compañero y apoyó el try que terminó definiendo el encuentro.
Pese a esa derrota, el balance del día fue positivo para Los Pumas 7’s. Con dos triunfos y un juego competitivo, el seleccionado argentino aseguró su clasificación a las semifinales por el Oro y reafirmó su protagonismo en el Circuito Mundial.