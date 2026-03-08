Los Pumas 7’s terminaron quintos en Vancouver y no pudieron defender su corona

En la semifinal de ese cuadro, Los Pumas 7’s superaron a Nueva Zelanda por 24-21 en un partido muy intenso. El inicio fue favorable para los All Blacks 7’s, que se pusieron en ventaja con un try de Dylan Collier y ampliaron la diferencia gracias a Frank Vaenuku, aprovechando que el capitán argentino Santiago Álvarez había visto la tarjeta amarilla por un knock-on intencional.