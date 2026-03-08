Los Pumas 7’s terminaron quintos en Vancouver y no pudieron defender su corona
El seleccionado argentino de rugby seven cerró la quinta etapa del Circuito Mundial con una victoria ante Francia por 34-15 tras haber superado previamente a Nueva Zelanda. La derrota en la fase de grupos ante los franceses le impidió pelear por el oro.
Los Pumas 7’s finalizaron en el quinto puesto en la etapa de Vancouver del Circuito Mundial de Seven, un torneo que en los últimos años había sido territorio favorable para el seleccionado argentino. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora no logró meterse en la pelea por el título, aunque cerró su participación con dos triunfos que le permitieron rescatar un balance positivo.
El camino del conjunto nacional en Canadá comenzó con dificultades. En su primer partido del grupo cayó ante Australia por 17-15 en un encuentro muy ajustado. Sin embargo, el equipo reaccionó rápidamente y logró una importante victoria frente a Fiji por 17-14, uno de los rivales más tradicionales del circuito.
El último duelo de la fase inicial fue determinante para las aspiraciones argentinas. Francia se impuso con claridad por 28-12 y dejó a Los Pumas 7’s sin posibilidades de avanzar a las semifinales por el oro, algo que cortó la racha que el seleccionado arrastraba en Vancouver.
Argentina había ganado las últimas cuatro ediciones del torneo canadiense, por lo que buscaba una quinta consagración consecutiva que hubiera marcado un hecho histórico dentro del Circuito Mundial.
Ya sin chances de luchar por el título, el equipo de Gómez Cora se enfocó en la pelea por el quinto puesto. Allí mostró su mejor versión y logró dos triunfos importantes.
En la semifinal de ese cuadro, Los Pumas 7’s superaron a Nueva Zelanda por 24-21 en un partido muy intenso. El inicio fue favorable para los All Blacks 7’s, que se pusieron en ventaja con un try de Dylan Collier y ampliaron la diferencia gracias a Frank Vaenuku, aprovechando que el capitán argentino Santiago Álvarez había visto la tarjeta amarilla por un knock-on intencional.
Antes del descanso, Luciano González Rizzoni descontó para el equipo argentino tras una gran jugada individual que dejó el marcador 14-7.
En el segundo tiempo, Argentina cambió el rumbo del encuentro. González volvió a aparecer para apoyar su segundo try del partido y empatar el marcador. Luego, el propio Álvarez recuperó la pelota tras la salida y apoyó la conquista que puso al seleccionado albiceleste al frente.
Sobre el final, Sebastián Dubuc coronó una gran acción colectiva para ampliar la ventaja. Aunque Roderick Solo marcó un try para los neozelandeses en el cierre, el triunfo quedó en manos de Los Pumas 7’s por 24-21.
En el partido decisivo por el quinto puesto, el seleccionado argentino se tomó revancha frente a Francia y se impuso con claridad por 34-15.
El inicio fue complicado, ya que los europeos golpearon primero con un try de Simon Desert. Sin embargo, la reacción argentina fue inmediata. Tras recuperar la pelota en la salida, Sebastián Dubuc apoyó la conquista que igualó el marcador.
A partir de allí, el equipo de Gómez Cora tomó el control del partido. Santiago Vera Feld marcó por la punta izquierda y luego Luciano González Rizzoni apoyó dos tries consecutivos que permitieron cerrar el primer tiempo con una ventaja de 22-5.
En el complemento, Francia descontó a través de Maxim Granell, pero el seleccionado argentino mantuvo la intensidad ofensiva. Santino Zangara volvió a ampliar la diferencia y Marcos Moneta selló el sexto try del equipo tras una salida.
Granell volvió a marcar para los franceses en el cierre, aunque el triunfo quedó definitivamente en manos de Argentina.
De esta manera, Los Pumas 7’s concluyeron su participación en Vancouver en el quinto puesto. Si bien no pudieron defender el título que habían conquistado en las últimas cuatro ediciones, el equipo volvió a demostrar competitividad en el circuito y sumó puntos importantes de cara a las próximas etapas del calendario internacional.