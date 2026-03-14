Las cinco claves del fin del invicto de Tarucas

La derrota de Tarucas frente a Pampas por 43-22 en La Caldera del Parque dejó más que el fin del invicto en el Súper Rugby Américas. También expuso algunos aspectos del juego que la franquicia tucumana deberá corregir si quiere sostenerse como protagonista del torneo. El equipo dirigido por Álvaro Galindo había construido su buen inicio de temporada a partir de la solidez en las formaciones fijas, la intensidad física y la actitud competitiva. Sin embargo, Pampas logró imponer otras condiciones y terminó marcando diferencias claras. Y, a lo largo del partido, se mostraron cinco aspectos que inclinaron la balanza a favor del XV de Juan Manuel Leguizamón.