Las cinco claves del fin del invicto de Tarucas

La derrota de Tarucas frente a Pampas por 43-22 en La Caldera del Parque dejó más que el fin del invicto en el Súper Rugby Américas. También expuso algunos aspectos del juego que la franquicia tucumana deberá corregir si quiere sostenerse como protagonista del torneo. El equipo dirigido por Álvaro Galindo había construido su buen inicio de temporada a partir de la solidez en las formaciones fijas, la intensidad física y la actitud competitiva. Sin embargo, Pampas logró imponer otras condiciones y terminó marcando diferencias claras. Y, a lo largo del partido, se mostraron cinco aspectos que inclinaron la balanza a favor del XV de Juan Manuel Leguizamón.
1- Diferencia de velocidad: uno de los factores más determinantes del partido fue la agilidad de Pampas para atacar los espacios. Cada pérdida de pelota de Tarucas se transformó en una oportunidad para el equipo visitante, que mostró una gran capacidad para acelerar el juego y castigar en transición.
Jugadores como Santiago Cordero, Juan Penoucos o Lucas Moresco encontraron metros con facilidad cuando el partido se abría. Pampas fue directo, dinámico y preciso para mover la pelota. No necesitó elaborar demasiado para generar peligro: bastó con detectar los huecos en la defensa tucumana y explotar su velocidad en los backs. En ese sentido, la diferencia de ritmo entre ambos equipos se hizo evidente, especialmente durante el primer tiempo.
2- Escasez de fluidez de juego: Tarucas tuvo dificultades para sostener su circulación ofensiva. Aunque el equipo intentó jugar con las manos en algunos momentos, el ataque careció de continuidad.
Tarucas logró abrir el marcador con un try de Mateo Pasquini tras una buena secuencia colectiva, pero ese impulso inicial no se sostuvo. A partir de allí aparecieron errores de manejo, pérdidas de pelota y cierta desconexión entre forwards y backs. Y, sobre todo, hubo muchos errores a la hora de manejar la pelota que derivaron en pérdidas. Esa falta de fluidez facilitó el trabajo defensivo de Pampas, que pudo reorganizarse rápidamente cada vez que recuperó la pelota.
3- No explotó su virtud: Uno de los pilares del buen comienzo de Tarucas en el torneo había sido su fortaleza en las formaciones fijas, especialmente en el scrum y el maul. Sin embargo, frente a Pampas el equipo no logró convertir esa herramienta en una ventaja determinante. Si bien el pack tucumano mostró algunos momentos positivos, no consiguió sostener una presión constante ni transformar ese dominio en puntos. Cuando el partido requería paciencia y control territorial, Tarucas no pudo imponer plenamente su juego de forwards.
El equipo intentó recurrir al maul en el segundo tiempo para acortar distancias, pero la defensa de Pampas respondió bien y logró neutralizar varios de esos intentos cerca del ingoal.
4- Deficiencias: La defensa fue otro de los aspectos que marcó la diferencia en el partido. Tarucas no logró mantener la solidez que había mostrado en otros encuentros del torneo. Hubo problemas en la cobertura de espacios, especialmente en las transiciones defensivas. Cada vez que Pampas aceleró el juego, la defensa tucumana quedó desordenada y expuesta.
La rapidez con la que llegaron varios de los tries del equipo visitante reflejó esas dificultades. Pampas supo leer los momentos del partido y atacó cuando detectó debilidades en la estructura defensiva de Tarucas.
5- ¿Golpe de realidad?: Más allá del resultado, la derrota puede interpretarse como un punto de inflexión en el proceso de Tarucas. El equipo había comenzado el torneo con tres victorias consecutivas y se había instalado en la cima de la tabla. Sin embargo, Pampas demostró que el margen de error en este nivel es muy reducido. Lejos de representar un retroceso definitivo, el partido puede servir como una referencia clara sobre los aspectos que Tarucas necesita mejorar.
El desafío ahora será transformar esta derrota en aprendizaje. Tarucas mostró que tiene herramientas para competir, pero el Súper Rugby Américas exige constancia, precisión y solidez durante los 80 minutos.
El invicto se terminó, pero el proceso sigue. Y el verdadero valor de esta caída dependerá de cómo el equipo responda en las próximas fechas.