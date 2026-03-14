Tarucas confirmó tres jugadores lesionados tras el último partido
El parte médico difundido por la franquicia confirmó que Agustín Sarelli sufrió un esguince de rodilla izquierda y será sometido a estudios por resonancia magnética. Máximo Ledesma presenta una contusión en el muslo izquierdo y Raúl Guraib una cervicalgia leve. Los tres continúan bajo seguimiento del cuerpo médico.
El cuerpo médico de Tarucas difundió el parte médico, en el que detalló la situación de tres jugadores del plantel que presentaron distintas molestias físicas tras el último compromiso del equipo.
El caso que requiere mayor atención es el de Agustín Sarelli, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda. Desde la franquicia informaron que se le solicitaron estudios por resonancia magnética (RMN) para determinar con mayor precisión el grado de la lesión y definir los pasos a seguir en su recuperación. Mientras tanto, el jugador permanecerá bajo control médico y con seguimiento de su evolución.
Por su parte, Máximo Ledesma presenta una contusión en el muslo izquierdo. El jugador se encuentra actualmente en tratamiento sintomático y bajo seguimiento del cuerpo médico del equipo, que evaluará su evolución en los próximos días para determinar cuándo podrá retomar las actividades con normalidad.
El tercer caso es el de Raúl Guraiib, quien padece una cervicalgia leve. Según el informe oficial, el jugador está bajo manejo médico y muestra una evolución favorable, por lo que continuará con los cuidados indicados hasta completar su recuperación.
Desde Tarucas indicaron que los tres jugadores continuarán bajo control del cuerpo médico, que realizará el seguimiento correspondiente de acuerdo con la evolución de cada lesión. El objetivo será evaluar día a día su estado para determinar cuándo podrán volver a estar disponibles para el cuerpo técnico.
El parte médico forma parte del monitoreo habitual que realiza la franquicia sobre el estado físico de sus jugadores a lo largo de la temporada, en un calendario exigente que obliga a controlar de cerca cada molestia o lesión que pueda surgir en el plantel.