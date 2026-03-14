Tarucas confirmó tres jugadores lesionados tras el último partido

El caso que requiere mayor atención es el de Agustín Sarelli, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda. Desde la franquicia informaron que se le solicitaron estudios por resonancia magnética (RMN) para determinar con mayor precisión el grado de la lesión y definir los pasos a seguir en su recuperación. Mientras tanto, el jugador permanecerá bajo control médico y con seguimiento de su evolución.