San Martín y una historia que parece escrita por el destino en la previa del choque con Nueva Chicago

El mediocampista, que sería titular esta tarde contra Nueva Chicago, llegó a Tucumán a comienzos de este año y rápidamente comenzó a encontrar su lugar dentro del plantel. La adaptación, según explicó, fue más rápida de lo que imaginaba. “Lo primero que uno mira es la provincia y el club. La verdad que apenas lo ves te conquista al 100% la gente. Sabía que era un club grande dentro de la categoría”, contó Rodríguez en diálogo con LA GACETA al recordar los primeros días tras su llegada. “La ciudad nos dio muchas sensaciones buenas; la teníamos como una ciudad tranquila y eso ayuda mucho para adaptarse mejor”, agregó.