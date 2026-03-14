La Iglesia convoca a una colecta en todas las parroquias de Tucumán para sostener la lucha contra las adicciones

La Arquidiócesis de Tucumán realizará este sábado 14 y domingo 15 de marzo la Colecta Imperada para la Pastoral de Adicciones, una iniciativa que se llevará adelante en todas las misas con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento y recuperación frente a los consumos problemáticos.
Lo recaudado será destinado a sostener dispositivos pastorales de escucha y contención, así como también a impulsar propuestas formativas, capacitaciones y acciones de visibilización vinculadas a esta problemática que afecta a numerosas familias.
Desde la Pastoral de Adicciones destacaron que el trabajo que se desarrolla durante el año incluye acompañamiento a personas y familias, acciones de prevención en ámbitos educativos y comunitarios, y articulación con organizaciones sociales y organismos del Estado.
Durante 2025, por ejemplo, la colecta permitió reunir más de 12 millones de pesos, recursos que se destinaron a actividades de formación, apoyo a espacios de recuperación, materiales de prevención y acompañamiento a jóvenes en proceso de rehabilitación.
En ese marco, la Iglesia invitó a toda la sociedad tucumana a sumarse con generosidad a esta iniciativa. “La prevención es una tarea compartida y un compromiso concreto con la vida y la dignidad de cada persona”, señalaron desde la Pastoral, al convocar a las comunidades parroquiales y a la ciudadanía a colaborar con esta causa solidaria.