Secciones
SociedadActualidad

Cientos de fieles celebraron a Santa Mama Antula en una emotiva misa

La ceremonia se realizó en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias.

Celebración. Celebración.
Hace 32 Min

Cientos de fieles participaron de la misa celebrada en honor a Santa Mama Antula, en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, en una jornada marcada por la fe, la devoción y el testimonio de quienes se acercaron a honrar a la primera Santa Argentina. 

La celebración fue presidida por el Arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, y concelebrada por los sacerdotes Francisco Urbanc y Jorge Blunda.

"Santa Mama Antula tenía un amor profundo por Jesús, su misión, su servicio estaba marcado por el amor a Cristo y ella no pudo guardar su alegría. Alegre salió siempre, corriendo al encuentro de sus hermanos, no podía quedarse quieta", expresó el arzobispo.

Continuó diciendo que el testimonio de Mamá Antula debe encenderse en el corazón de cada uno de nosotros. "Que el fuego interior del Espíritu Santo que tiene Mama Antula, y que tenemos nosotros por Gracia del Bautismo, no se apague más", sostuvo en un mensaje dirigido a los fieles que colmaron el templo y participaron con profunda devoción de la celebración.

Desde temprano, numerosas personas comenzaron a llegar al templo, ubicado en avenida Belgrano 2827, para rezar ante la imagen de la Santa y acercarse a venerar la Reliquia de Primer Grado, que se encuentra expuesta en esta parroquia desde 2013. Se trata de la única parroquia en Tucumán que custodia una reliquia de estas características, lo que la convierte en un punto especial de peregrinación para los devotos.

Durante la jornada se hicieron largas filas de fieles que aguardaban para rezar y tocar la reliquia, en un clima de recogimiento y gratitud. Incluso la lluvia que se hizo presente durante la celebración fue interpretada por muchos como un signo de bendición. Lejos de dispersarse, los presentes permanecieron en el lugar, participando con fe de la celebración.

Hasta la parroquia llegaron fieles provenientes de distintos puntos de la provincia: Lules, Banda del Río Salí, Leales, Alderetes, Las Talitas, entre otros lugares, quienes quisieron estar presentes en esta fecha tan significativa para los devotos de la Santa: “Vine con mi familia desde Banda del Río Salí porque para nosotros Santa Mama Antula es una intercesora muy fuerte. Sentimos que siempre nos acompaña”, expresó una de las fieles presentes. “Es emocionante ver tanta gente reunida por la fe. A pesar de la lluvia nadie se fue, todos seguimos aquí rezando”, comentó otro devoto que llegó desde Las Talitas. “Cada vez que venimos sentimos una paz muy grande. Poder acercarnos a la reliquia es una Gracia enorme”, compartió una mujer que viajó desde Lules para participar de la misa.

Al finalizar la celebración, el padre Urbanc agradeció la participación de las personas. Al final de la misa entregaron a los presentes recordatorios de Santa Mama Antula y se compartió un momento de acogida fraterna entre los asistentes, compartiendo sanguchitos y gaseosa, prolongando el clima de encuentro y comunidad vivido durante la jornada.

Desde la Parroquia destacaron que en las semanas previas se trabajó intensamente en la difusión de la vida, obra y espiritualidad de Santa Mama Antula, a través de misiones en los barrios cercanos y diversas actividades pastorales.

Asimismo, invitaron a todos los fieles y devotos a participar de las charlas de formación que se realizan los 7 de cada mes, a las 19 horas en la parroquia. "Son  espacios dedicados a profundizar el legado espiritual de la santa", dijeron agentes pastorales.

Misa en la en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias. Misa en la en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias.

La Santa Argentina

Santa Mama Antula, cuyo nombre fue María Antonia de San José de Paz y Figueroa, fue canonizada el 11 de febrero de 2024 por el papa Francisco, convirtiéndose en la primera Santa Argentina. Su vida estuvo marcada por la promoción de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y por una intensa misión evangelizadora que la llevó a recorrer miles de kilómetros a pie, llevando el mensaje del Evangelio y convocando a miles de personas a vivir experiencias de conversión y encuentro con Dios.

Temas TucumánIglesia CatólicaArzobispado de TucumánCarlos Sánchez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Multan con más de $5 millones a una agencia de viajes en Tucumán por incumplimientos en un paquete internacional

Multan con más de $5 millones a una agencia de viajes en Tucumán por incumplimientos en un paquete internacional

Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones

Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones

Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
3

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
4

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
5

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
6

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Más Noticias
Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Las lluvias provocaron anegamientos en Monteagudo y cortaron el tránsito en las rutas 321 y 322

Las lluvias provocaron anegamientos en Monteagudo y cortaron el tránsito en las rutas 321 y 322

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

Comentarios