Cientos de fieles celebraron a Santa Mama Antula en una emotiva misa

Hasta la parroquia llegaron fieles provenientes de distintos puntos de la provincia: Lules, Banda del Río Salí, Leales, Alderetes, Las Talitas, entre otros lugares, quienes quisieron estar presentes en esta fecha tan significativa para los devotos de la Santa: “Vine con mi familia desde Banda del Río Salí porque para nosotros Santa Mama Antula es una intercesora muy fuerte. Sentimos que siempre nos acompaña”, expresó una de las fieles presentes. “Es emocionante ver tanta gente reunida por la fe. A pesar de la lluvia nadie se fue, todos seguimos aquí rezando”, comentó otro devoto que llegó desde Las Talitas. “Cada vez que venimos sentimos una paz muy grande. Poder acercarnos a la reliquia es una Gracia enorme”, compartió una mujer que viajó desde Lules para participar de la misa.