Imágenes satelitales revelan un impactante cambio en el territorio de Marruecos

Para que una alteración en el terreno de un país sea perceptible mediante imágenes satelitales, debe tratarse de un cambio sumamente relevante. Los motivos por los que una región puede cambiar de aspecto, vista desde un satélite, suelen relacionarse con condiciones meteorológicas como sequías e inundaciones, climas extremos, terremotos o tsunamis devastadores. Sin embargo, nada de eso sucedió en Marruecos, donde las imágenes tomadas desde un satélite registraron un cambio nunca antes visto.