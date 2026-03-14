Pronóstico del tiempo: cómo se presentará este sábado

El cielo de la capital.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con variaciones en la probabilidad de precipitaciones entre la mañana, la tarde y la noche en la zona central de la provincia.
El organismo reportó que, durante la mañana, la temperatura se ubicará alrededor de los 24 ° y la posibilidad de lluvia será baja, entre 0% y 10%.
Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 26°. También aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre 40% y 70%. El viento se intensificará levemente, con velocidades de 7 a 12 km/h.
Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 22° y habrá mayor probabilidad de precipitación será elevada, entre 70 % y 100%.
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