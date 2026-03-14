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Pronóstico del tiempo: cómo se presentará este sábado
El cielo de la capital. El cielo de la capital.
Hace 2 Hs

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará  con variaciones en la probabilidad de precipitaciones entre la mañana, la tarde y la noche en la zona central de la provincia.

El organismo reportó que, durante la mañana, la temperatura se ubicará alrededor de los 24 ° y la posibilidad de lluvia será baja, entre 0% y 10%.

Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 26°. También aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre 40% y 70%. El viento se intensificará levemente, con velocidades de 7 a 12 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 22° y habrá mayor probabilidad de precipitación será elevada, entre 70 % y 100%.

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