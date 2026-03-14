Lluvias y algo de calor: el tiempo en el NOA, provincia por provincia

Pronóstico del fin de semana para Catamarca

Todo el sábado tiene anunciada una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%. Las tormentas estarán presentes durante todo el día, pero las más intensas se darán por la tarde. La mínima será de 21 °C y la máxima de 27 °C. El domingo el rango del termómetro se ampliará porque se registrará una mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C. No hay probabilidades de precipitaciones para el domingo, aunque el cielo estará algo nublado y se irá cubriendo más a partir de la tarde.