Lluvias y algo de calor: el tiempo en el NOA, provincia por provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que cinco de las seis provincias del NOA están bajo alerta meteorológica amarilla este sábado. El domingo, las zonas comprometidas se reducirán y solo dos provincias quedarán bajo alerta por tormentas. Para el lunes no hay alertas declaradas, pero habrá que esperar las siguientes actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
Durante la jornada de este sábado, las tormentas de mayor intensidad se harán sentir por la tarde en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. En las dos últimas se extenderán hasta la noche en algunas regiones. Jujuy y Salta, en cambio, tendrán tormentas fuertes solo por la noche.
El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.
Pronóstico del fin de semana para Tucumán
El sábado la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 26 °C, por lo que será un día sin demasiado calor. La humedad sí estará presente porque se esperan lluvias durante toda la jornada; las más intensas se darán por la tarde-noche. El domingo la temperatura mínima descenderá hasta los 18 °C y la máxima escalará hasta los 27 °C. Se esperan tormentas por la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y un cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Hay bajas probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico del fin de semana para Jujuy
En Jujuy se esperan lloviznas durante la mañana del sábado, tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. La temperatura oscilará entre los 17 °C y los 24 °C. El domingo el rango se ampliará porque la mínima será de 14 °C y la máxima de 25 °C. Para el último día del fin de semana se anticiparon tormentas fuertes por la madrugada, aisladas por la mañana y un cielo mayormente nublado por la tarde y la noche.
Pronóstico del fin de semana para Salta
La temperatura del sábado tendrá registros entre los 17 °C y los 25 °C. Hay altas probabilidades de precipitaciones para toda la jornada. Estas llegarán en forma de lloviznas por la mañana y de tormentas aisladas y fuertes por la tarde y la noche. El domingo las lluvias continuarán con intensidad y descargas eléctricas por la madrugada y habrá precipitaciones menos intensas y aisladas por la mañana. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 26 °C.
Pronóstico del fin de semana para Catamarca
Todo el sábado tiene anunciada una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%. Las tormentas estarán presentes durante todo el día, pero las más intensas se darán por la tarde. La mínima será de 21 °C y la máxima de 27 °C. El domingo el rango del termómetro se ampliará porque se registrará una mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C. No hay probabilidades de precipitaciones para el domingo, aunque el cielo estará algo nublado y se irá cubriendo más a partir de la tarde.
Pronóstico del fin de semana para Santiago del Estero
En Santiago del Estero la humedad marca el 82% por la mañana del sábado. La temperatura oscilará entre los 21 °C y los 29 °C. Se esperan tormentas con actividad eléctrica durante todo el día, aunque las más fuertes se darán a la tarde. El domingo la situación será distinta porque no se anunciaron precipitaciones. La temperatura escalará, porque la máxima llegará a posicionarse en los 30 °C, marcando uno de los puntos más altos del NOA en el fin de semana.
Pronóstico del fin de semana para La Rioja
La Rioja es la única provincia del NOA que no está bajo alerta meteorológica este fin de semana. Sí tendrá precipitaciones, pero en forma de tormentas aisladas por la mañana del sábado y de chaparrones por la tarde. La temperatura variará entre 21 °C y 26 °C. No hay anuncio de lluvias para el domingo. La temperatura mínima de la jornada será de 18 °C y la máxima de 29 °C.