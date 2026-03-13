El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

Después de casi una semana de lluvias que provocaron desastrozas inundaciones en diferentes puntos de la provincia, el pronóstico del tiempo anticipa un viernes inestable pero con un marcado descenso de las precipitaciones para las próximas horas, algo que traerá alivio para miles de tucumanos. La máxima llegaría hoy hasta los 28 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 20 °C y que la mañana comenzó con cielo cubierto y una humedad del 95%. Los vientos fueron débiles desde el sector sur y, en algunas zonas, se registraron bancos de niebla, lo que redujo parcialmente la visibilidad.
A lo largo de la mañana, el cielo podría despejarse parcialmente y la temperatura subirá, para llegar al mediodía con un promedio de 26 °C. La nubosidad descenderá hasta el 55% y la humedad rondará el 75%. Los vientos serán leves del noreste.
Por la tarde la temperatura llegará a una máxima de 28 °C, con una sensación térmica de 31 °C. La humedad será del 70% y la nubosidad cercana al 65%. Los vientos seguirán siendo leves, desde el sector este.
Con la caída del sol el cielo volvería a cubrirse y no se descartan algunos chubascos, principalmente en la zona oeste y sur de la provincia, algo que sin dudas inquietará a los habitantes de Concepción y La Madrid, que sufrieron las inclemencias de las lluvias durante los últimos días. La humedad subirá al 88% y la temperatura caerá hasta los 22 °C.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido, el SMN advierte que las lluvias continuarán durante la noche del sábado, mientras que la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 29 °C. Para el domingo no se esperan precipitaciones y la térmica llegará a los 26 °C, en una jornada que anticipa nubosidad variable.
Para el martes y el resto de la semana se anuncian lluvias. De hecho, en el pronóstico extendido las precipitaciones, con diferentes intensidades, continuarían la próxima semana, aunque con variaciones en las temperaturas máximas.