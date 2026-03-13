El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

Con la caída del sol el cielo volvería a cubrirse y no se descartan algunos chubascos, principalmente en la zona oeste y sur de la provincia, algo que sin dudas inquietará a los habitantes de Concepción y La Madrid, que sufrieron las inclemencias de las lluvias durante los últimos días. La humedad subirá al 88% y la temperatura caerá hasta los 22 °C.