Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

La temperatura mínima fue de 20 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico para el fin de semana.

EN AUMENTO. La mañana comenzó algo fresca pero se espera que la temperatura suba alrededor de ocho grados a lo largo del día. EN AUMENTO. La mañana comenzó algo fresca pero se espera que la temperatura suba alrededor de ocho grados a lo largo del día. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Después de casi una semana de lluvias que provocaron desastrozas inundaciones en diferentes puntos de la provincia, el pronóstico del tiempo anticipa un viernes inestable pero con un marcado descenso de las precipitaciones para las próximas horas, algo que traerá alivio para miles de tucumanos. La máxima llegaría hoy hasta los 28 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 20 °C y que la mañana comenzó con cielo cubierto y una humedad del 95%. Los vientos fueron débiles desde el sector sur y, en algunas zonas, se registraron bancos de niebla, lo que redujo parcialmente la visibilidad. 

A lo largo de la mañana, el cielo podría despejarse parcialmente y la temperatura subirá, para llegar al mediodía con un promedio de 26 °C. La nubosidad descenderá hasta el 55% y la humedad rondará el 75%. Los vientos serán leves del noreste. 

Por la tarde la temperatura llegará a una máxima de 28 °C, con una sensación térmica de 31 °C. La humedad será del 70% y la nubosidad cercana al 65%. Los vientos seguirán siendo leves, desde el sector este. 

Con la caída del sol el cielo volvería a cubrirse y no se descartan algunos chubascos, principalmente en la zona oeste y sur de la provincia, algo que sin dudas inquietará a los habitantes de Concepción y La Madrid, que sufrieron las inclemencias de las lluvias durante los últimos días. La humedad subirá al 88% y la temperatura caerá hasta los 22 °C. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN advierte que las lluvias continuarán durante la noche del sábado, mientras que la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 29 °C. Para el domingo no se esperan precipitaciones y la térmica llegará a los 26 °C, en una jornada que anticipa nubosidad variable. 

Para el martes y el resto de la semana se anuncian lluvias. De hecho, en el pronóstico extendido las precipitaciones, con diferentes intensidades, continuarían la próxima semana, aunque con variaciones en las temperaturas máximas. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
2

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
3

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
5

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena
6

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

Más Noticias
Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Comentarios