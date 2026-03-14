Antonelli hace historia con la pole en Shanghái

El GP de China había comenzado con George Russell mostrando un rendimiento sólido. El británico había ganado la clasificación para la Sprint y se había impuesto en la carrera corta, dejando claro su ritmo competitivo. Sin embargo, durante la qualy para la carrera principal, Antonelli logró aprovechar los problemas de su compañero y se quedó con el mejor registro de la jornada, dejando a Russell en segundo lugar. Ferrari completó la segunda fila, evidenciando que la escudería italiana mantiene su competitividad y que Antonelli es un talento a tener en cuenta en la lucha por el campeonato.