Colapinto tuvo una buena largada, pero terminó 14° en la Sprint del GP de China
El piloto argentino avanzó varias posiciones en las primeras vueltas de la carrera corta disputada en Shanghái, aunque con el correr de la prueba perdió ritmo y terminó en la zona media del clasificador. George Russell se quedó con la victoria.
Franco Colapinto protagonizó una largada muy sólida en la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, pero con el correr de las vueltas no logró sostener el ritmo del pelotón y terminó finalizando en el puesto 14 tras completar las 19 vueltas de la prueba disputada en el circuito internacional de Shanghái.
El piloto argentino había clasificado en el 16° lugar y partió desde la octava fila de la grilla. Sin embargo, en los primeros metros de la carrera logró capitalizar el movimiento del pelotón y protagonizó un arranque muy competitivo que le permitió ganar posiciones rápidamente.
Espectacular largada de Franco Colapinto en la Sprint Race de #ChineseGP ð¨ð³— AtenciÃ³n FC (@atencionfc) March 14, 2026
Â¡De 16Â° a 12Â°! ðªð¦ð·pic.twitter.com/Feytc1AcTW
En la primera vuelta, Colapinto avanzó varios lugares y llegó a ubicarse en la 12ª posición, aprovechando el caos inicial que suele generarse en este formato de carreras cortas, donde las maniobras agresivas y los cambios de posición aparecen desde el comienzo.
Durante los primeros giros se mantuvo cerca del grupo que peleaba por ingresar en el top 10, lo que generó expectativas de que pudiera acercarse a la zona de puntos, reservada únicamente para los ocho primeros puestos en el formato Sprint.
Sin embargo, a medida que avanzó la carrera el piloto de Alpine comenzó a perder terreno frente a rivales que mostraban un mejor ritmo en el circuito chino. La intensa pelea en la zona media del pelotón terminó por relegarlo nuevamente al 14° puesto.
En ese tramo de la carrera también protagonizó un duelo particular con Max Verstappen. Colapinto había logrado superarlo en la largada y durante varias vueltas se mantuvo muy cerca del neerlandés, siempre a menos de un segundo de distancia, en una pelea que se desarrolló en la zona media del clasificador.
La carrera tuvo un momento clave cuando apareció el Safety Car en la vuelta 14, tras el abandono del alemán Nico Hülkenberg. La neutralización provocó varias detenciones en boxes para cambiar neumáticos y reordenó parcialmente el pelotón para el tramo final de la prueba.
P11 and P14 in the sprint ð— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026
Close but unfortunately wasnât able to come home with any points today. pic.twitter.com/CWcKfuydjQ
Después de cuatro vueltas con el auto de seguridad en pista, la carrera se relanzó en el giro 17. Russell logró sostener el liderazgo en la reanudación y administró la ventaja hasta la bandera a cuadros.
El piloto de Mercedes terminó quedándose con la victoria en la primera carrera Sprint de la temporada, escoltado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que completaron el podio. Por su parte, el argentino cerró la carrera en el puesto 14 luego de un comienzo prometedor que finalmente no pudo sostener en el tramo final de la competencia.