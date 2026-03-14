La mística de Los Pumas revivió en La Caldera del Parque

El aire tucumano tiene algo distinto cuando hay una pelota de rugby volando. En la previa del choque entre Tarucas y Pampas, el ambiente ya estaba encendido, pero la emoción subió varios escalones cuando dos referentes del deporte nacional pisaron el césped: Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez.
Los históricos integrantes de Los Pumas asistieron como espectadores de lujo y fueron los protagonistas de un reconocimiento en el medio de la cancha. Entre abrazos y el respeto de ambos planteles, recibieron camisetas de manos de la organización mientras los aplausos bajaban desde los cuatro costados de la cancha.
La mística no se apaga
Tras el homenaje, los protagonistas se ubicaron en el sector VIP, pero lejos de mantenerse distantes, vivieron el partido con la intensidad de un hincha más.
Para Cubelli, que vino a Tucumán a visitar amigos, la noche fue ideal para volver a sentir el contacto con el público tucumano. A pesar de haber visto el fervor por la franquicia del NOA muchas veces por televisión, destacó la diferencia con vivirlo en persona. “Sentir el calor de la gente tucumana, lo que se vive acá cada partido es increíble. Habla de lo lindo que se vive el rugby en esta región y en Tucumán particularmente”, comentó visiblemente agradecido.
El medio scrum, recientemente retirado de la actividad tras una carrera de excelencia, incluso bromeó con la tentación de entrar a la cancha ante el imponente marco. Sin embargo, al ver la intensidad de los contactos y el ritmo de los jóvenes, prefirió, entre risas, quedarse del lado de afuera de la línea de cal. Su legado, no obstante, ya está escrito: con 93 partidos en Los Pumas y tres mundiales sobre el lomo (2015, 2019 y 2023), Cubelli es el espejo en el que se miran los nuevos talentos que juegan con la casaca número 9.
El reencuentro de amigos
La noche no solo fue de homenajes, sino de reencuentros. "Nico" Sánchez actuó como un anfitrión de lujo en el club del que es ídolo y describió la jornada. “Es un lindo reencuentro, además de Tomás están “Tosti” (Matías Orlando), “Legui” (Juan Manuel Leguizamón) y Santiago Cordero, gente con la que vivimos cosas hermosas”, valoró.
Además, tanto él como Cubelli destacaron la importancia de una rivalidad que data de aquellos viejos Campeonatos Argentinos que paralizaban al país. “Siempre es especial un duelo entre Tucumán y Buenos Aires”, aseguró Nico.
“Estuvimos compartiendo un cafecito con ‘Tosti’, y ya les dije: hoy gana Pampas”, lanzó “Cubo”, picante y reeditando aquellas épocas donde la “Naranja” y las “Águilas” se sacaban chispas.
Luego del encuentro, volvieron a juntarse con sus viejos compañeros, que también mostraron sus sensaciones. Juan Manuel Leguizamón, actual head coach de Pampas, y presente en cuatro copas del mundo como jugador (2007, 2011, 2015 y 2019), resaltó la alegría que le produjo la reunión con sus compañeros. “Es muy lindo; a Nico hace mucho tiempo que no lo veía y a “Tostao” tampoco, aunque con él hablo bastante”, contó.
“Junto con Santi y Tomás son personas con las que vivimos infinidad de cosas, algunas muy profundas, muy movilizantes, y siempre es un placer ver a cualquiera de ellos”, agregó.
Santiago Cordero, mundialista en 2015 también se mostró feliz. “Vi algunos exjugadores, ahora voy a aprovechar para ir a charlar un rato con ellos”, confesó una vez terminado el cotejo.
A pesar de haber llegado con el tiempo justo, el buen humor fue la constante. Chicos y no tan chicos, aprovecharon para compartir y fotografiarse con sus ídolos, y no hubo pedido que quedara sin respuesta ni saludo que se perdiera en el aire. A pesar de las batallas internacionales, ninguno olvida dónde empezó todo.
Cubelli y Sánchez, dos viejos conocidos, aunque ya no vistan la 9 y la 10 en la cancha, siguen manejando los tiempos de una pasión que en Tucumán nunca se detiene.