La mística de Los Pumas revivió en La Caldera del Parque

El medio scrum, recientemente retirado de la actividad tras una carrera de excelencia, incluso bromeó con la tentación de entrar a la cancha ante el imponente marco. Sin embargo, al ver la intensidad de los contactos y el ritmo de los jóvenes, prefirió, entre risas, quedarse del lado de afuera de la línea de cal. Su legado, no obstante, ya está escrito: con 93 partidos en Los Pumas y tres mundiales sobre el lomo (2015, 2019 y 2023), Cubelli es el espejo en el que se miran los nuevos talentos que juegan con la casaca número 9.