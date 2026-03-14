Álvaro Galindo, tras la derrota de Tarucas: “Pampas aprovechó nuestras pérdidas y fue muy efectivo”

Según el entrenador, una de las claves del partido estuvo en la eficacia de Pampas para capitalizar los errores del equipo tucumano. “Ellos aprovecharon mucho las oportunidades que tenían. Sabíamos que tenían mucha velocidad y que podían sacar ventaja de nuestras pelotas perdidas. Los tries que marcaron fueron muy rápidos; no tuvieron que trabajarlos demasiado”, analizó.