Álvaro Galindo, tras la derrota de Tarucas: “Pampas aprovechó nuestras pérdidas y fue muy efectivo”

La derrota frente a Pampas dejó varias lecciones para Tarucas. Tras la caída por 43-22 en La Caldera del Parque, el head coach Álvaro Galindo reconoció que el equipo deberá ajustar detalles, especialmente en defensa, para sostener su nivel en el Súper Rugby Américas.
El entrenador señaló que, más allá del resultado, el partido expuso aspectos del juego que el equipo deberá seguir trabajando. “Hay que seguir trabajando cosas que, por más que venían saliendo, hay que seguir aceitándolas y mejorándolas. Hoy tuvimos una clara oportunidad para ver en qué sector del juego debemos anticiparnos más”, explicó.
Según el entrenador, una de las claves del partido estuvo en la eficacia de Pampas para capitalizar los errores del equipo tucumano. “Ellos aprovecharon mucho las oportunidades que tenían. Sabíamos que tenían mucha velocidad y que podían sacar ventaja de nuestras pelotas perdidas. Los tries que marcaron fueron muy rápidos; no tuvieron que trabajarlos demasiado”, analizó.
Galindo también apuntó a la solidez defensiva como uno de los aspectos a mejorar. “No fuimos tan sólidos defensivamente, no presionamos tanto y creo que nos faltó correr un poco más”, reconoció.
Más allá de la derrota, el entrenador destacó el regreso de Nicolás Macome tras su lesión y valoró la posibilidad de contar nuevamente con el jugador dentro del plantel. “Estamos muy contentos de que ‘Nico’ haya vuelto a jugar oficialmente. Confiamos mucho en él y queremos tener a todo el plantel disponible”, sostuvo.
Por su parte, el wing Mateo Pasquini, autor de dos tries en el partido, rescató algunos aspectos positivos del equipo, aunque coincidió en que todavía hay detalles por mejorar.
“Creo que arrancamos con muchas ganas. Por ahí hay que afinar varios detalles, pero me voy contento. El público estuvo increíble y las cosas que tenemos que corregir son detalles”, expresó.
El jugador también destacó el juego ofensivo de Pampas y la manera en que el rival supo encontrar espacios en la defensa tucumana. “Ellos circularon muy bien la pelota con las manos y supieron identificar los espacios”, señaló.
Sobre su actuación personal, Pasquini valoró los tries convertidos y el trabajo colectivo que permitió llegar al ingoal rival. “Las dos fueron muy buenas jugadas en equipo. Se dieron lindos pases y por suerte se dio. Venía buscándolo en los partidos anteriores”, comentó.