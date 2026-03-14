Pampas frenó el envión y le dio una lección a Tarucas en La Caldera del Parque

La valentía no es suficiente para ganar. En ningún deporte. Y es una lección difícil de aceptar dentro del rugby tucumano. Las grandes gestas siempre se explicaron a partir de ese “plus” que aparece en los escenarios más complejos. Esa es la cualidad más celebrada de la “identidad naranja”. La mística que tantas veces se invoca. Pero ese valor, por sí solo, no alcanza para ganar partidos decisivos. Tarucas lo experimentó en carne propia frente a Pampas. La actitud estuvo, pero los errores pueden derribar incluso la planificación más sólida. Así se explicó la historia en La Caldera del Parque: un primer tiempo lleno de fallos, un rival preciso, ágil y vertiginoso, y un marcador que terminó reflejando la diferencia. Fue derrota 43-22 en Tucumán. Fin del invicto. Y también del liderazgo en el Súper Rugby Américas.