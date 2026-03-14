Hay riesgo sanitario al volver a las casas que estuvieron anegadas por el temporal en Tucumán

Otro punto clave es evaluar qué elementos del hogar pueden recuperarse y cuáles no. La médica explicó que los utensilios porosos deben descartarse si estuvieron en contacto con el agua contaminada. “Por ejemplo, los de madera para la cocina ya no se podrían reutilizar”, señaló. En cuanto a los alimentos, la recomendación es tirarlos si existe la mínima duda sobre su estado. “Si estuvieron en contacto con el agua contaminada y vemos que no se cerró bien la tapa, lamentablemente hay que descartarlo”, advirtió (lo mismo si perdieron la cadena de frío y estuvieron en heladeras o freezers que no tuvieron electricidad).