Temporal en Tucumán: refuerzan la atención sanitaria y trasladan a personas con enfermedades crónicas

Equipos del sistema de salud despliegan operativos en zonas inundadas para asistir a familias afectadas, entregar medicamentos y llevar a pacientes vulnerables a hospitales y centros de salud.

Operativo sanitario. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El Ministerio de Salud Pública desplegó operativos sanitarios en las localidades afectadas por las inundaciones.

“Lo primero que tenemos que hacer es preservar la vida, que nadie corra riesgo y que nadie se enferme”, dijo el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, quien explicó que se está prestando especial atención a personas con enfermedades crónicas.

En ese sentido, indicó que pacientes con patologías preexistentes, como diabetes, hipertensión o personas que requieren diálisis, están siendo evacuados o invitados a trasladarse a hospitales o centros de salud para pasar la noche y contar con condiciones adecuadas de higiene, alimentación y descanso.

Los operativos sanitarios incluyen la presencia de tráileres y personal de salud apostados sobre la ruta de acceso a la ciudad, desde donde se brinda asistencia médica preventiva y se entregan medicamentos e insumos.

En este tipo de situación, entre los problemas de salud más frecuentes se encuentran afecciones dermatológicas, micosis y otras infecciones cutáneas, por lo que los equipos llevan cremas antimicóticas, antibióticos, analgésicos como ibuprofeno y repelentes para prevenir picaduras de mosquitos.

Además, se distribuyen kits que incluyen repelentes y espirales, y se entregan medicamentos a personas que perdieron o dañaron sus tratamientos habituales debido a la inundación.

El ministro explicó que ya existe un relevamiento de pacientes vulnerables que podrían requerir resguardo en centros de salud. Si bien no se trata de una gran cantidad de casos, remarcó que se trata de situaciones puntuales que requieren especial atención.

“Hay personas que tienen su casa anegada y no están en las mejores condiciones para continuar allí. A veces hay resistencia a abandonar el hogar, pero si no tienen luz ni agua potable, pueden enfermarse. Por eso es mejor salir antes de que se complique su estado de salud”, afirmó el funcionario.

