Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: propuestas en distintas salas
El biodrama “Los loros”, escrito e interpretado por Emanuel Rodríguez con la dirección de Vivi Perea, subirá a escena a las 21 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), para repasar un episodio que marcó al protagonista en su infancia. “Una compañía al borde del colapso. Un maestro. Un discípulo. Un acto de fé”; así se anuncia “Entretelones”, el texto de Manuel Maccarini que se repondrá hoy a las 21 en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), bajo la dirección de Jorge de Lassaletta y con Federico Indio Armanini y Mario Ramírez como dos actores de radioteatro en gira que se enfrentan al desafío de tener que interpretar en vivo todos los personajes del “Don Juan” porque las mujeres del elenco los abandonaron. A la misma hora, a la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) volverá “Además está lo del oro”, dirigida por Daniela Flores Blasco y Nicolás Aráoz y sobre la vida y obra de la escultora tucumana Lola Mora, interpretada por Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero. A las 21.30, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) y con dirección de Ricardo Salim, se presentará el clásico de Molière “Tartufo, el hipócrita”. “Señoras y señoritas” (foto) es la obra que el grupo El Elenco, dirigido por Viky Robledo, ofrecerá desde las 21.45 en la Sala Khalil Gibran de la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con Natalia Albornoz, Alejandra Muntaner, Mevi Petrichivich y Ana Lucía Vicente, y Marcelo Escala en guitarra, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer para conmover, reír y reflexionar.
Detectives del arte: actividad en el museo Iramain
Verano con Cultura cierra su agenda de actividades con “Detectives del arte - Edición arte y tecnología”, una propuesta a cargo del artista Saga Barros, y que se llevará adelante desde las 17 en el Museo Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), con el acompañamiento de las áreas educativas del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro. Pensada especialmente para grupos familiares, tiene el objetivo de acercar el patrimonio artístico a la comunidad tucumana de una manera participativa y dinámica mediante la exploración de las obras del museo a través de pistas, preguntas y reflexiones compartidas. La actividad es gratuita, con inscripción a través de WhatsApp al 381-4572132.
Flor del Ceibo: entrega de medallas
Hoy a las 10, en el Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36) la Asociación Civil Mujeres Tradicionalistas de Tucumán entregará la medalla Flor del Ceibo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer a referentes que, con su trabajo, dedicación y compromiso cotidiano, se convierten en ejemplo para la sociedad desde distintos ámbitos.
Yerba Buena: Aleteo en Nonino
Distintas expresiones artísticas convivirán en el Segundo Aleteo, que tendrá lugar desde las 21 en el Centro Cultural Nonino de Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347). Intervendrán con sus lecturas los poetas Inés Aráoz, Mario Melnik, Marcela Canelada y Javier Foguet, con la música del Dúo LuCes, de Lucrecia Chani y Celia Mirabella; y la danza de Antonella Mazziotti, organizado por La Papa Editorial.
Por las peñas: entre zambas y chacareras
La Casa de Yamil (España 153) anuncia la presencia de Sangre Santiagueña y el Dúo Roldán Flores sobre su escenario, junto al humor de Capuchón González. En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) actuarán Trashumantes, Darío Acosta Teich, Álvaro Rodríguez, Fernando Clemente, Mica Acosta y Natalia Legaristi. Casa Barrio (9 de Julio 1.032) espera desde Frías a Kike Oyola, acompañado por Matías Brito y José Molina. Miguel Agüero tocará en El Cardón (Las Heras 50) junto a Francisco Santamarina, Lucho Hoyos y Emiliano Montini, entre otros, con la danza de Sergio Pérez y Meli Velázquez; y en La Escondida (Miguel Lillo 345) cantarán Luján Silberman, Lidios, Germán Cano y Martín Casares. En Yerba Buena tendrá lugar la peña aniversario de Canto Sumaj en el salón Plaza Vieja Eventos (avenida Solano Vera 1.036), con la presencia del grupo que cumple años, La Juntada, Xamira Ríos, Dúo Tafí, Fabio Toledo, Patricia Miranda, Guada Herrero y Aire Mansero.
Poesía: “Sonetos encendidos” en La Veleta
Patricia Morante y Dani Aráoz Tapia proponen una hora de textos propios y de otros autores con humor y vértigo poético en “Sonetos compartidos”, esta noche a las 21 y mañana a las 20 en dos únicas funciones en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124).
Tafí Viejo: tango y folclore
“Alma y corazón” es la propuesta que desde las 20.30 presentarán Juan Cejas y Laly Molina en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), con interpretaciones cargadas de sentimiento, emoción y tradición. En tanto, en La Pausa (Monteagudo 1.295) estará el cantautor Agustín Pourrieux, secundado por Silvio Rodríguez Aragón.