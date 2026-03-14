Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: propuestas en distintas salas

El biodrama “Los loros”, escrito e interpretado por Emanuel Rodríguez con la dirección de Vivi Perea, subirá a escena a las 21 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), para repasar un episodio que marcó al protagonista en su infancia. “Una compañía al borde del colapso. Un maestro. Un discípulo. Un acto de fé”; así se anuncia “Entretelones”, el texto de Manuel Maccarini que se repondrá hoy a las 21 en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), bajo la dirección de Jorge de Lassaletta y con Federico Indio Armanini y Mario Ramírez como dos actores de radioteatro en gira que se enfrentan al desafío de tener que interpretar en vivo todos los personajes del “Don Juan” porque las mujeres del elenco los abandonaron. A la misma hora, a la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) volverá “Además está lo del oro”, dirigida por Daniela Flores Blasco y Nicolás Aráoz y sobre la vida y obra de la escultora tucumana Lola Mora, interpretada por Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero. A las 21.30, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) y con dirección de Ricardo Salim, se presentará el clásico de Molière “Tartufo, el hipócrita”. “Señoras y señoritas” (foto) es la obra que el grupo El Elenco, dirigido por Viky Robledo, ofrecerá desde las 21.45 en la Sala Khalil Gibran de la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con Natalia Albornoz, Alejandra Muntaner, Mevi Petrichivich y Ana Lucía Vicente, y Marcelo Escala en guitarra, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer para conmover, reír y reflexionar.