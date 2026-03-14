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Encuentro entre el Ministerio de Economía y empresarios azucareros

Los empresarios dieron a conocer sus planes de inversiones en Tucumán.

Encuentro entre el Ministerio de Economía y empresarios azucareros
Hace 5 Hs

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, recibió en Casa de Gobierno a Santiago Blaquier y Agustín Blaquier, titulares de Ingenios del Tucumán, empresa que adquirió el Ingenio Concepción. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la situación actual del sector sucroalcoholero, las expectativas de exportación y los planes de inversión de la firma en la provincia.

Participaron también del encuentro el gerente general de Ingenios del Tucumán, Martín Franzini, y el gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Jorge Etchandy.

La reunión se realizó en el despacho del ministro y permitió abordar el contexto productivo del complejo azucarero tucumano. En ese marco, las partes también analizaron las perspectivas de la próxima campaña y la evolución de los mercados internacionales en lo que respecta al azúcar y al alcohol.

Además, evaluaron el impacto de las inversiones que la empresa prevé desarrollar en Tucumán tras la adquisición del Ingenio Concepción.

En ese sentido, coincidieron en la importancia de consolidar el crecimiento del sector y fortalecer su perfil exportador.

El diálogo permitió compartir diagnósticos sobre la actividad sucroalcoholera y avanzar en una agenda común orientada al desarrollo productivo, la generación de empleo y la consolidación de Tucumán como el principal polo azucarero del país.

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de TucumánDaniel AbadIngenio Concepción
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