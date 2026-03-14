Encuentro entre el Ministerio de Economía y empresarios azucareros

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, recibió en Casa de Gobierno a Santiago Blaquier y Agustín Blaquier, titulares de Ingenios del Tucumán, empresa que adquirió el Ingenio Concepción. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la situación actual del sector sucroalcoholero, las expectativas de exportación y los planes de inversión de la firma en la provincia.