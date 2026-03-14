Se realizará un evento técnico sobre caña de azúcar

Por el lado agrícola, se debe señalar que se tratarán a través de variadas exposiciones importantes temas de actualidad en los bloques de “Nutrición y Suelos” y “Tecnología, Cosecha y Costos”. Un tercer bloque tratará los avances en materia de “Manejo de Malezas y Cuestiones Sanitarias de la Caña de Azúcar”; y por último, dos bloques relacionados con la actualidad y el futuro de las variedades de la caña de azúcar y la biotecnología.