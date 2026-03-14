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Se realizará un evento técnico sobre caña de azúcar

La Sociedad Rural de Cebil Redondo será la anfitriona destacada del encuentro del 19 y 20 de marzo.

Se realizará un evento técnico sobre caña de azúcar
Hace 5 Hs

Como ya es de público conocimiento, la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar organizó un importante evento programado para la semana próxima, precisamente para los días jueves y viernes.

El objetivo del encuentro de ponencias será tratar temáticas de alto interés para los actores involucrados con la cadena de la caña de azúcar en el país.

El evento se realizará en los Salones Roca y del Azúcar de la Sociedad Rural de Tucumán. Contará con la participación de un nutrido grupo de expertos de Brasil, Colombia y Ecuador, quienes mostrarán aspectos destacados de los sectores productivos sucroalcoholeros. También se expondrán más de setenta trabajos preparados por investigadores y técnicos locales sobre un vasto temario.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, Colombia, abordará el tema “La agroindustria de la caña de Colombia, un sector que conecta”. El modelo colombiano de producción tiene aspectos interesantes para la economía local, que se mostrarán en esta exposición.

Por otro lado, se abordarán otros temas como “Bioenergía en Brasil: de las políticas públicas al liderazgo en la transición”, “Las herramientas para la gestión del cambio climático en el sector azucarero” y otros tópicos relacionados al área industrial, sobre bioenergía. Habrá exposiciones sobre lo relativo a los procesos industriales y mesas paneles tanto regionales como internacionales.

Por el lado agrícola, se debe señalar que se tratarán a través de variadas exposiciones importantes temas de actualidad en los bloques de “Nutrición y Suelos” y “Tecnología, Cosecha y Costos”. Un tercer bloque tratará los avances en materia de “Manejo de Malezas y Cuestiones Sanitarias de la Caña de Azúcar”; y por último, dos bloques relacionados con la actualidad y el futuro de las variedades de la caña de azúcar y la biotecnología.

En definitiva, se concretó un Programa de Actividades que mostrará la realidad actual y los avances previstos para un futuro cercano. El conjunto de exposiciones será de utilidad para repensar el futuro de la tradicional agroindustria de caña de azúcar del NOA.

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